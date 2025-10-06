Op-Ed: Организация тюркских государств под председательством Кыргызстана: Новые инициативы и направления интеграции

Кубанычбек Омуралиев, Генеральный Секретарь ОТГ

В последние годы Организация тюркских государств (ОТГ) утвердилась как одно из наиболее динамично развивающихся региональных объединений в мире. Сегодня государства-члены взаимодействуют более чем в 40 сферах — от внешней политики и торговли до энергетики, цифровой интеграции, зеленой экономики, космоса и искусственного интеллекта. Истинная сила ОТГ заключается не в цифрах, а в её главном богатстве — исторических связях, языковом и культурном родстве, традиционном единстве. Это не просто партнёрство, а подлинное братство. Именно эти ценности составляют основу доверия, солидарности и прочного сотрудничества.

Новые платформы сотрудничества и первые результаты ОТГ

Решения, принятые на 11-м Саммите, состоявшемся в Бишкеке в ноябре 2024 года под девизом «Укрепление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность», а также Концепция и План мероприятий председательства Кыргызской Республики стали фундаментом для проведения за последние девять месяцев более 120 встреч и мероприятий на высоком уровне. Период председательства Кыргызстана ознаменовался открытием новых страниц в истории Организации: заседания и советы на высшем уровне придали новое дыхание сотрудничеству государств-членов.

Одним из ключевых событий стало первое заседание глав правительств государств-членов ОТГ, состоявшееся в сентябре 2025 года в Бишкеке. В повестку вошли вопросы торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и цифровизации. Необходимость проведения этой встречи была продиктована ростом количества мероприятий в рамках ОТГ в последние годы и потребностью в своевременной и эффективной реализации решений, принимаемых на Саммитах. В результате заседания было принято Совместное заявление, в котором обозначены цели углубления торгово-инвестиционного взаимодействия, расширения участия частного сектора и закрепления достигнутого прогресса в период председательства Кыргызстана.

Состоялись также значимые встречи по линии экономики, финансов, безопасности, интеллектуальной собственности и зеленой экономики. Впервые прошли заседания руководителей центральных банков, органов финансовой разведки, предприятий оборонной промышленности и ведомств по интеллектуальной собственности. Были организованы заседания Совета по зеленому финансированию тюркского мира и первая Ассамблея Союза страховщиков тюркских стран.

В текущем году создана Консультативная платформа центральных избирательных органов тюркских государств (APCEA), первое заседание которой состоялось в духовном центре тюркского мира — городе Туркестане.

Особое внимание уделялось и социально-гуманитарному направлению. В числе мероприятий — Первый форум спортивных волонтёров тюркских государств в Габале (Азербайджан) и лагерь волонтёров Красного Полумесяца тюркских государств в Стамбуле.

Каждое из этих начинаний подтвердило результативность и активность председательства Кыргызстана, укрепив лидерскую роль страны в региональном сотрудничестве и заложив основу для будущих интеграционных и экономических проектов ОТГ.

Постоянные форматы ОТГ и достижения последнего года

Традиционные форматы встреч Организации сохранили актуальность и были обогащены новыми идеями.

Сельское хозяйство всегда оставалось для Кыргызстана приоритетным направлением. В июне 2025 года в Чолпон-Ате состоялось заседание министров сельского хозяйства, по итогам которого было подписано Совместное коммюнике и утверждена Дорожная карта стратегического сотрудничества в аграрной сфере. Чолпон-Ата была объявлена Аграрным центром тюркского мира на 2025–2026 годы. Также прошёл Агро-форум тюркских предпринимателей, где чиновники, бизнес-лидеры и инвесторы из стран-членов и наблюдателей обсуждали новые проекты.

В Кыргызстане реализуются и иные инициативы в аграрной сфере. При поддержке Венгрии и Института по предотвращению засух в Будапеште начаты масштабные проекты по восстановлению лесов и рекультивации деградированных земель в Баткенской области.

В период председательства активно продвигались инициативы в сфере госуправления и безопасности. В Иссык-Куле состоялось заседание руководителей агентств по развитию человеческих ресурсов, в Бишкеке — собрание духовных управлений мусульман и заседание секретарей советов безопасности.

Новые инициативы в области туризма, спорта и молодежной политики укрепили взаимосвязи и углубили интеграцию государств-членов.

Учреждённый в 2021 году статус «Туристический центр тюркского мира» стал заметной платформой культурного и туристического взаимодействия. Если ранее этот титул получали такие города, как Коканд, Шамахы и Туркестан, то в 2025 году им был удостоен город Джалал-Абад. Эта инициатива была предложена Президентом Кыргызской Республики С. Н. Жапаровым на 10-м Саммите в Астане в 2023 году и единогласно поддержана другими лидерами.

В рамках статуса «туристического центра» 15–16 сентября 2025 года в Джалал-Абаде прошёл Международный туристический форум, способствовавший продвижению региона на мировой арене, укреплению партнёрств и расширению сотрудничества в сфере туризма.

Развивается и зимний туризм. В числе примеров — первый Кубок тюркских горнолыжников в Узбекистане, Саммит Союза горнолыжных курортов тюркских стран в Шахдаге (Азербайджан), а также проект «Единый ски-пасс», позволяющий туристам посещать несколько курортов с одной картой.

Другими значимыми для наших стран проектами над которыми сегодня ведется работа являются «Единый музейный билет», предоставляющий гражданам из тюркских стран возможность посещать музеи в других государствах тюркского мира по ценам, установленным для местных жителей, а также инициатива «Тюрк ID», направленная на использование национальных ID-карт вместо паспортов при пересечении границ наших стран.

Сотрудничество в сфере спорта и молодежи также вышло на новый уровень. В сентябре в Чолпон-Ате прошла III Тюркская Универсиада, собравшая более 500 студентов-спортсменов и тренеров, которые соревновались в борьбе, футзале, волейболе, дзюдо, настольном теннисе и шахматах. В Алматы стартовала программа «Алматы — молодежная столица тюркского мира», включающая обменные программы, форумы молодых лидеров и предпринимателей, международный молодежный фестиваль. В июне в Ташкенте состоялся III Форум молодежи диаспор, объединивший представителей 30 диаспор из разных стран мира.

Образование, наука и инновации

Образование занимает особое место как ключевое направление нашей интеграции. В этой связи министерствами образования и соответствующими высшими учебными заведениями предпринимаются необходимые шаги по созданию постоянного секретариата и специального программного фонда для Союза тюркских университетов (ТЮРКУНИБ) и программы обмена «Орхун». Эти меры направлены на обеспечение финансовой устойчивости, эффективности и привлекательности академических программ.

Кроме того, в целях вывода сотрудничества на новый уровень была поддержана инициатива Венгрии о создании Фонда научных исследований, развития и инноваций Организации тюркских государств. Финансирование фонда планируется в объёме 1 миллиона евро ежегодно.

Обе вышеупомянутые инициативы предполагается утвердить на предстоящем заседании министров образования. Их реализация поднимет сотрудничество в области образования и науки на новый, более высокий уровень и придаст дополнительный импульс интеграционному процессу.

В сфере космоса, инноваций и цифрового развития была проведена серия важных мероприятий, которые вывели научно-техническое сотрудничество тюркских государств на новый уровень и открыли широкие возможности для молодого поколения.

23 апреля 2025 года в Баку состоялось четвёртое заседание космических агентств и соответствующих органов государств-членов ОТГ, на котором особое внимание было уделено совместно разрабатываемому проекту куб-спутника (Cube Satellite). Данный проект рассматривается как флагманская инициатива космической интеграции ОТГ, и его полная реализация запланирована до конца текущего года.

Кроме того, в августе в космическом лагере ESBAŞ в Измире прошла церемония открытия Третьей академии молодых исследователей космоса тюркских стран. Программа была направлена на стимулирование интереса молодёжи к научной и космической карьере, укрепление профессиональных связей и подготовку будущих лидеров. В академии приняли участие 40 студентов, которые углублённо изучали астрономию, астрофизику, ракетную технику и космические науки.

В Бишкеке в мае прошёл VIII Международный фестиваль эпосов народов мира, посвящённый 130-летию великого манасчи Саякбая Каралаева, где ОТГ вручила премию за «Лучшую юрту».

Международное сотрудничество ОТГ

Международное сотрудничество Организации тюркских государств в последние годы значительно расширилось. В соответствии с поручениями наших глав государств нами налажено эффективное взаимодействие с крупными международными организациями и их региональными представительствами в Женеве, Вене, Брюсселе, Париже и Нью-Йорке.

Одним из значимых событий 2025 года стал форум “Cleantech Days 2025”, проведённый 1 сентября в Стамбуле. Мероприятие было организовано совместно ОТГ, Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO) и Советом по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK). Форум стал платформой для демонстрации достижений в области чистых технологий на глобальном уровне, обмена опытом и продвижения устойчивого промышленного развития. Наиболее важным элементом программы стала панельная сессия высокого уровня на тему «Развитие зелёных инноваций через региональное сотрудничество: роль Организации тюркских государств». Спикеры уделили особое внимание возможностям регионального взаимодействия, включая развитие проектов в сфере возобновляемой энергетики, распространение инновационных технологий и обеспечение экологической устойчивости.

Кроме того, в этом году в городе Вена с целью продвижения ОТГ совместно с тюркскими организациями сотрудничества и при поддержке наших дипломатических представительств в Вене будет проведена «Тюркская неделя»

Наряду с вышеуказанным, 18–21 марта 2025 года был организован первый официальный визит Генерального секретаря ОТГ в Монголию. По приглашению министра иностранных дел Монголии в рамках визита состоялись встречи на высоком уровне с советником Президента Монголии, секретарём Совета национальной безопасности, руководителем Аппарата Президента, бывшим президентом и депутатом парламента. В ходе переговоров были обсуждены деятельность ОТГ, направления сотрудничества и исторические связи между тюрками и монголами, а также рассмотрены возможности расширения двустороннего и многостороннего взаимодействия. Этот визит стал важным шагом в укреплении сотрудничества ОТГ с Монголией и расширении интеграционных усилий Организации в регионе.

К числу значимых событий года относится и неформальный саммит ОТГ, состоявшийся 21 мая в Будапеште. Впервые в Европе, на территории государства-наблюдателя, была принята Будапештская декларация, определившая новую дорожную карту по вопросам экономической интеграции, цифрового развития и безопасности.

Вместе с тем, 7 октября 2025 года в Азербайджане состоится 12-й официальный саммит ОТГ на тему «Региональный мир и безопасность». Ожидается, что он станет новым этапом в углублении интеграции и укреплении единства тюркских государств. Таким образом, председательство Кыргызской Республики под руководством Президента С. Н. Жапарова придало новый импульс интеграционным процессам в рамках ОТГ и внесло весомый вклад в укрепление стратегического партнёрства.