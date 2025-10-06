Тарик Саиди

В стремлении к экономическому прогрессу развивающиеся страны часто обращаются к иностранным инвестициям, которые в конечном итоге должны быть возвращены, например, к займам на важнейшую инфраструктуру и инициативы по росту.

Эти вливания могут способствовать прогрессу, но часто они сопровождаются условиями, которые незаметно влияют на национальную политику, потенциально подрывая экономическую автономию и свободу проводить независимую внешнюю политику. Иногда может показаться, что чистая выгода для страны-получателя может затмеваться этими более широкими последствиями, что побуждает искать более справедливые пути продвижения вперед.

Одной из привлекательных альтернатив являются микроинвестиции и мини-инвестиции – те небольшие скоординированные финансовые взносы, которые могут частично или полностью заменить крупномасштабные централизованные сделки.

Представьте, что дружественные страны, особенно те, которые находятся на сопоставимых стадиях развития, вкладывают приемлемые суммы в общий проект, не выдвигая несвязанных условий. Благодаря синхронизации этих мини-инвестиций результат может сравниться с тем, что может дать одна мегаинвестиция, но получатель полностью сохраняет контроль над направлением и приоритетами.

Этот децентрализованный, неинституционализированный подход выгоден тем, что он позволяет обойти жесткие структуры традиционного кредитования, позволяя странам защищать свою экономическую свободу и внешнеполитический суверенитет.

Свободные от централизованной привязки страны могут адаптировать проекты к своим уникальным потребностям, развивая устойчивость и подлинное самоопределение. Это идеально согласуется с сотрудничеством Юг-Юг, когда партнеры по Глобальному югу обмениваются ресурсами и ноу-хау на равных, добиваясь результатов, которые улучшают положение всех участников.

Конечно, существуют пути, которые вообще обходят любые прямые иностранные инвестиции, даже если они требуют первоначальных жертв и более медленных темпов. Мобилизация внутренних ресурсов, таких как местные сбережения, общественные фонды или государственные программы, позволяет осуществлять поэтапное строительство проектов.

Этот путь требует терпения и может затянуться во времени, но он способствует самостоятельности, снижает внешнюю уязвимость и укрепляет внутренние возможности для достижения долгосрочных результатов.

Гибридные системы, сочетающие скромные государственные и частные ресурсы, могут увеличить эффективность усилий, не прибегая в значительной степени к внешнему капиталу. Несмотря на сложность с самого начала, эта тактика закладывает основу для развития, основанного на национальной изобретательности и ответственности.

Чтобы проиллюстрировать это, представьте себе трансграничный газопровод, проходящий через несколько стран. Вместо того, чтобы брать на себя один колоссальный кредит, покрывающий все расходы, разделите его на небольшие части: один партнер поставляет трубы за счет скромного взноса, другой обслуживает станции, а третий предоставляет оборудование для земляных работ. Местная рабочая сила и материалы обеспечивают работы по прокладке трубы и монтаж, а компрессорные станции строятся за счет объединенных небольших средств. Этот сегментированный метод не только соответствует масштабу крупных инвестиций, но и распределяет обязательства, позволяя сегментам действовать независимо в случае изменения планов.

Или представьте солнечную ферму в отдаленном районе. Панели могут быть приобретены у соседей на целевом предприятии, батареи – у регионального специалиста по технологиям хранения энергии, а установка может быть произведена за счет микроэкономических средств сообщества. Другие партнеры могут заняться проводкой и подключением к электросети, синхронизируя все для достижения единого результата. Такая модель использует различные сильные стороны, распределяет риски и способствует обмену знаниями между равными.

Модернизация автомагистрали представляет собой еще один подход: ее сегментируют по участкам, при этом одна страна финансирует асфальтирование и укладку покрытия на первоначальном участке, другая – строительство мостов и оборудование для них, а третья – установку указателей и средств безопасности. Местные фирмы осуществляют техническое обслуживание за счет местного финансирования. Такая схема позволяет быстро запускать жизнеспособные компоненты, облегчает процесс погашения задолженности и расширяет возможности связуемости при соблюдении целей каждой страны.

Такие примеры демонстрируют, как микроинвестиции могут привлечь финансирование от различных партнеров, реализуя амбициозные планы без компромиссов. Инициативы, поддерживаемые такими организациями, как Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг, уже подтвердили это в таких областях, как цифровые сети и “зеленые” проекты, которые успешно реализуются благодаря коллективному вкладу. Менее масштабные стратегии финансирования инфраструктуры также заполняют пробелы, стимулируя местную экономику без чрезмерного вмешательства извне.

В конечном счете, внедрение скоординированных микроинвестиций наряду с самодостаточными альтернативами позволяет развивающимся странам направлять свой экономический рост в соответствии со своими ценностями, преодолевая идеологические или геополитические барьеры. Это шаг к более справедливой глобальной экономике, где подлинный прогресс и независимость процветают бок о бок.

* * *

Но разговоры ничего не стоят, не так ли? Теория выглядит блестяще на бумаге, но действительно ли это применимо на практике?

Идея микроинвестиций и сотрудничества Юг-Юг – когда развивающиеся страны объединяются, объединяя скромные ресурсы для строительства инфраструктуры, не отказываясь от суверенитета — звучит идеально.

Скептики вправе спросить: где доказательства? Что ж, их много и они более убедительны, чем вы могли бы подумать. Давайте рассмотрим несколько реальных историй, которые доказывают, что это не просто риторика; это приводит к реальным переменам.

Возьмем Марокко, которое несколько лет назад накопило опыт в создании мощных солнечных электростанций и использовало его в качестве модели для проектов по возобновляемым источникам энергии в странах Африки к югу от Сахары. В отличие от типичной “помощи в целях развития”, Марокко не выступало в роли донора, раздающего советы. Они сотрудничали на равных — страны, сталкивающиеся со схожими ограничениями, такими как нехватка ресурсов и политическая напряженность. Этот подход прижился в Мали, Сенегале и Буркина-Фасо не благодаря условному финансированию, а просто потому, что он был успешным. Этим странам не нужно было перестраивать свою экономику или корректировать внешнюю политику, чтобы участвовать в проекте. Для них требовалась солнечная энергия, а система Марокко позволяла адаптироваться к местным условиям. Это и есть пример распределённого развития: обмен опытом между равными партнёрами, а не нисходящая передача знаний от покровителя к зависимому. Такой сдвиг в мышлении столь же важен, как и реальные достижения, ведь он создаёт доверие без неравенства во власти.

Энергетическая инфраструктура демонстрирует одни из самых впечатляющих успехов, показывая, как эти согласованные небольшие инвестиции могут затмить централизованные крупные сделки.

Изучите трансграничные энергетические сети, такие как энергосистема АСЕАН в Юго-Восточной Азии, энергосистемы Центральной Азии, связи Совета сотрудничества стран Персидского залива или развивающиеся связи между Бангладеш, Бутаном, Индией и Непалом. Это не те случаи, когда одна нация финансирует и доминирует. Скорее, каждый вносит свой вклад, какой может: линии электропередачи от одного, подстанции от другого, регуляторные изменения от третьего. Никакого внешнего диктата, никакого доминирования.

Например, сеть АСЕАН возникла в результате многолетнего устойчивого сотрудничества между государствами Юго-Восточной Азии, каждое из которых создавало управляемые элементы, которые объединялись в нечто монументальное. Таиланд экспортирует излишки гидроэнергии в Малайзию, Вьетнам делится с Камбоджей — это система, в которой скромные инвестиции приносят значительные выгоды, оставаясь адаптируемыми в условиях политических изменений. В отличие от традиционного кредитования, где финансирующая сторона зачастую настаивает на использовании своих подрядчиков, технологий и правил, этот распределённый подход сохраняет контроль децентрализованным, усиливая устойчивость и живучесть системы.

И такая модель набирает обороты.

В 2024 году Таджикистан обнародовал планы по созданию полностью зеленой экономики к 2037 году, основанные на инвестициях Юг-Юг в инфраструктуру и экологически чистые технологии, о которых говорилось на встрече министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Это ощутимый стимул, поскольку такие страны, как Монголия, продвигают цифровые сервисы, а Лесото развивает предприятия в области экологически чистой энергетики на основе аналогичных партнерств.

На Ближнем Востоке связи Юг-Юг приносят дивиденды в виде возобновляемых источников энергии, цифровых технологий и адаптации к климату — представьте себе совместные солнечные технологии или совместные энергосистемы, устойчивые к суровым погодным условиям.

В то время как энергетика побеждает, более заметные успехи достигаются в сфере цифровых технологий, которые устраняют разногласия без увеличения задолженности. Трастовые фонды Юг-Юг поддерживают климатическое страхование в интересах бедных, электронное обучение в сфере здравоохранения и системы оплаты микро-коммунальных услуг. Представьте, что финансовые технологии, разработанные специально для уязвимых слоев населения, защищают от последствий изменения климата за счет ресурсов развивающихся стран, которые пережили то же самое.

Во время COVID-19 страны с помощью этих инструментов электронного обучения быстро повысили квалификацию медиков, не прибегая к дистанционному финансированию чрезвычайных ситуаций.

Эти платежные платформы? Они расширяют сферу банковских услуг для обособленных сообществ, на которые крупные банки долгое время не обращали внимания. Никаких крупных займов, никакого непонимания проблем со стороны — просто партнеры выявляют общие проблемы и решают их коллективно.

Переходим к таким инициативам, как Глобальная инициатива Индии и ООН по наращиванию потенциала, которая уже обеспечивает обмен цифровыми навыками и инфраструктурой по всему Глобальному югу. Или предложение ЮНИДО на 2025 год, предусматривающее создание механизмов сотрудничества Юг-Юг в Латинской Америке и Карибском бассейне, с акцентом на развитие технологий и инфраструктуры за вычетом долговых проблем.

В отчетах Управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг рассказывается о более чем 100 успехах стран Глобального Юга. Большинство из них не попадают в заголовки — они не сенсационны, — но они изменили жизнь людей. Это Медицинские бригады на Кубе во время эпидемии Эболы в Западной Африке или Мексика, которая делится методами диверсификации производства кукурузы, чтобы улучшить питание кенийцев. Это не благотворительность и не займы, связанные с повесткой дня; страны обмениваются опытом, который был накоплен при решении аналогичных проблем. сражений. Мексике не требовались консультанты или реформы — они решили похожую головоломку и просто передали наработки. Кения адаптировала опыт к своему ландшафту и урожаю, без долгов, без доминирования, и результаты были обеспечены.

Основываясь на этом, в последние годы можно выделить еще больше примеров: дипломатия Коста-Рики “Pura Vida” укрепляет устойчивые энергетические и технологические связи со странами Персидского залива, расширяет торговлю и инвестиции между Латинской Америкой и Ближним Востоком. В сельском хозяйстве программа ФАО “Юг-Юг-2022” продолжает оказывать влияние на проекты по борьбе с голодом с помощью совместных сельскохозяйственных технологий.

Энергетический баланс Южной Азии подчеркивает мощь региональной интеграции. Индия, Пакистан и Бангладеш поставляют газ и уголь, в то время как Бутан и Непал изобилуют гидроэнергией. Это естественное совпадение, и они извлекают из него все большую выгоду. Избыточная гидроэнергия Бутана поступает в Бангладеш в пиковые периоды, принося доход Бутану, в то же время избавляя Бангладеш от дорогостоящих новых объектов или импорта. Как это организовать? Управляемые трансграничные линии и подстанции, финансируемые по частям за счет региональной совместной работы. Это основано на доверии — такие добрососедские союзы облегчают трения и предлагают гарантии, недоступные для крупных займов. Это отражает более широкие тенденции, такие как резкий рост в 2025 году торговли Юг-Юг, передачи технологий и инфраструктуры, что позволяет по-новому взглянуть на развитие без учета внешних факторов.

Передача технологий также успешно развивается в формате «Юг–Юг», помогая преодолеть старые недостатки системы помощи, когда вместе с импортным оборудованием не передавались знания по его обслуживанию.

Когда сотрудничество идёт между странами с сопоставимым уровнем развития, оно оказывается гораздо более эффективным — например, бразильские биотопливные проекты в Африке, адаптированные к жаркому климату и нестабильным электросетям, или индийские компании, работающие с солнечными установками в Юго-Восточной Азии, где схожие тропические условия.

Страны Персидского залива тоже вносят вклад: Саудовская Аравия распространяет опыт в области опреснения воды для засушливых государств, а Масдар-Сити в ОАЭ не только занимается исследованиями, но и передаёт экологичные технологии странам Глобального Юга. Это подлинное укрепление возможностей — от тех, кто уже прошёл путь преодоления собственных ограничений.

Даже небольшие страны преуспевают в этом. В прошлом они считались постоянными получателями помощи, но теперь актуальность перевешивает масштабы. Рекомендации Бутана по гидроэнергетике или интеграции ветроэнергетики от Уругвая становятся бесценными для подобных проектов — никакого доминирования, просто прагматичный обмен опытом.

Обязательным элементом является финансирование: никаких огромных долгов, никаких дополнительных условий, никаких сложностей.

Расходы распределяются, опыт распространяется, выгоды локализуются. Это дает свободу, а не заманивает в ловушку — скромные проекты без фанфар, но эффективные. Забегая вперед, можно сказать, такая модель дает результаты в энергетике, цифровых технологиях, торговле знаниями и в других областях, сохраняя независимость. Это не отказ от любой внешней помощи, а признание жизнеспособных, проверенных вариантов.

По мере того как всё больше стран включаются в процесс — с региональными банками, подотчётными своим членам и независимыми от старых кредиторов, — эта модель продолжает расширяться. Как отмечалось в статье Global Issues за 2025 год, сотрудничество «Юг–Юг» становится движущей силой преобразующих изменений, прокладывая новые пути к процветанию.

В конечном итоге эти примеры соединяют теорию с реальностью: солнечные электростанции дают свет, энергосети объединяют регионы, цифровые технологии помогают, медицинская экспертиза спасает жизни, аграрные инновации кормят — и всё это без уступок в суверенитете.

Когда скептики утверждают, что развивающиеся страны вынуждены принимать помощь лишь на обременительных условиях, можно привести в пример энергетическую сеть АСЕАН, «солнечную волну» Марокко, инициативы Таджикистана в области возобновляемых источников энергии или более сотни успешных кейсов под эгидой ООН. Этот сдвиг не транслируется по телевизору — он тонок, но неумолим: развитие меняется, шаг за шагом, разумно и уверенно.

А самое убедительное доказательство? Страны выбирают этот путь добровольно — потому что он действительно эффективнее альтернатив.

* * *

И нигде этот потенциал не проявляется столь ярко, как в сердце Евразии — там, где некогда древние торговые пути соединяли империи, а сегодня Центральная Азия стоит на решающем рубеже.

Объединяя Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, этот регион — не просто пространство бескрайних степей и величественных гор, но и формирующийся центр экономических возможностей. То, что делает Центральную Азию особенно готовой к подлинной самодостаточности, выходит за рамки выгодного географического положения — это сочетание взаимного сотрудничества, устойчивых институтов и богатых, взаимодополняющих ресурсов, способных привести регион к беспрецедентной независимости.

Представьте союз, в котором страны объединяют свои активы, чтобы сократить внешнюю зависимость, стимулируя внутренний рост через мини- и микроинвестиции, а также за счёт более масштабных инструментов — совместной инфраструктуры и использования общих ресурсов.

Это не утопия, а вполне реальный путь, который уже начинает формироваться и может превратить Центральную Азию в образец регионального суверенитета в многополярную эпоху.

Что делает Центральную Азию, пожалуй, идеальным регионом для построения самодостаточности?

Экономики этого региона входят в число самых быстрорастущих на постсоветском пространстве, демонстрируя в последние годы средний темп роста ВВП на уровне 5–7% в год. Этот рост подпитывается экспортом природных ресурсов и развитием новых отраслей промышленности. При этом государства региона не изолированы друг от друга — напротив, они демонстрируют глубокие экономические взаимосвязи.

Богатство Казахстана нефтью и ураном удачно сочетается с аграрным потенциалом и золотыми запасами Узбекистана, а гидроэнергетика Кыргызстана и Таджикистана способна обеспечить электричеством весь регион. Природный газ Туркменистана добавляет устойчивости и глубины, формируя сеть взаимозависимостей, где сотрудничество выгоднее соперничества. Исследования показывают: укрепление таких взаимодополняющих направлений может значительно увеличить взаимную торговлю, превращая потенциальных конкурентов в стратегических партнёров.

Институциональный фундамент для этого сотрудничества также весьма прочен, обеспечивая надёжную основу для самодостаточного развития. Консультативные встречи глав государств — или Совет глав государств — служат высшей площадкой для согласования позиций по вопросам безопасности, экономики и экологии.

Форматы вроде C5+1 объединяют пять стран Центральной Азии с партнёрами, включая США, для совместной работы в сферах безопасности, экономики и энергетики. Такие структуры, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), укрепляют региональные связи — от торговых соглашений до коллективной безопасности. Эти институты постепенно адаптируются к современным вызовам, включая цифровую трансформацию и устойчивое развитие, что делает путь Центральной Азии к самодостаточности гораздо более организованным, чем в регионах, где подобных институтов не хватает.

Недавние события, такие как шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, прошедшая в августе 2024 года в Астане (Казахстан), подчеркивают постепенную институционализацию регионального сотрудничества. На встрече была принята дорожная карта и план действий на 2025–2027 годы, направленные на углубление взаимодействия между странами региона.

Эксперты отмечают, что именно экономическое сотрудничество является главным путем к интеграции Центральной Азии — оно основано на доверии, безопасности и устойчивом росте.

Будущие мероприятия, например третий Экономический форум ЕС–Центральная Азия, который состоится в ноябре 2025 года в Ташкенте, подтверждают, что партнерства продолжают набирать силу.

Ярким примером этого духа сотрудничества стал молниеносный рост инфраструктуры в регионе. За последнее десятилетие Центральная Азия переживает настоящий бум строительства дорог, железных дорог, мостов и аэропортов. Первоначально эти проекты реализовывались в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь», но теперь всё чаще развиваются за счёт внутренних усилий самих стран региона.

Проекты вроде железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан и новых приграничных автомагистралей выходят далеко за рамки простой транспортной связности — они становятся инструментами самодостаточности, уменьшая зависимость от внешних транзитных маршрутов и увеличивая внутреннюю торговлю более чем на 40% благодаря взаимным инвестициям последних лет.

Эта инфраструктурная волна ускоряет движение товаров, людей и идей, создавая самодостаточную систему, где, например, казахстанские минералы питают узбекские заводы — без посредников.

На Саммите Китай–Центральная Азия в июне 2025 года был подписан знаковый договор, укрепивший экономические и политические связи, а также прозвучали призывы к увеличению инвестиций в инфраструктуру для создания многоуровневой сети взаимосвязанности, которая станет основой дальнейшего устойчивого развития региона.

Что касается полезных ископаемых, то подземные богатства Центральной Азии являются катализатором прогресса, основанного на самообеспечении. Регион богат ключевым сырьем — литием, медью, алюминием, ураном, редкоземельными элементами, которые необходимы для возобновляемых источников энергии и электромобилей.

Казахстан может похвастаться огромными запасами урана, Узбекистан добывает 28 редких минералов стоимостью в миллиарды долларов. Это позволяет быстро перейти от добычи к переработке, сохраняя большую ценность внутри региона.

Однако истинная сила заключается в совместной добыче полезных ископаемых, которая объединяет технологии и рынки, снижая риски, такие как экологический ущерб, и обеспечивая справедливую прибыль. По мере роста спроса на “зеленый” переход Центральная Азия могла бы направить совместные ресурсы на диверсификацию, выходящую за рамки добычи, избегая ресурсной ловушки, в которой находятся другие страны.

Тем не менее, самообеспечение выходит за рамки крупных предприятий или макросоглашений; оно основано на низовых инвестициях, таких как мини- и микроинвестиции.

Эти скромные вливания — часто менее 1 миллиона долларов — направлены на местных предпринимателей, малые и средние предприятия и усилия сообщества, стимулируя расширение взаимной помощи по принципу “снизу вверх”.

Важно отметить, что Центральная Азия должна создать свои собственные внутренние механизмы для этого, а не зависеть от внешних факторов, чтобы по-настоящему управлять процессом и укреплять региональные связи. Например, в регионе наблюдается бум венчурного капитала, и в таких отчетах, как “Венчурный капитал КПМГ в Центральной Азии на 2025 год”, освещаются инвестиции от начального этапа до серии А, часто в формате совместного инвестирования местными фондами.

Акселераторы, такие как программа ITFC и ЭСКАТО «Central Asia+», поддерживают технологических основателей и цифровые малые и средние предприятия для масштабирования и привлечения капитала для роста внутри страны.

Такие организации, как MOST Ventures, первый частный ИТ-хаб в Центральной Азии, объединяют экосистемы инвесторов и стартапов, в то время как Казахстан предоставляет такие стимулы, как налоговые льготы и венчурный фонд IT Park, для выхода на рынок.

Стартапы привлекают все больший интерес венчурных инвесторов, а экосистемы поддерживают более 500 инновационных компаний благодаря государственной и частной поддержке.

ЕБРР помогает малым и средним предприятиям в обеспечении устойчивого развития, инвестируя в “зеленые” преобразования.

Хотя внешние организации, такие как Международная финансовая корпорация (IFC), уже вложили свыше 1 миллиарда долларов, сосредоточившись на микрофинансировании женских и устойчивых бизнесов, а такие фонды, как Фонд поддержки малых предприятий Центральной Азии (Central Asia Small Enterprise Fund), инвестируют в сотни малых и средних компаний, создавая рабочие места и развивая навыки, — дальнейшие усилия должны быть направлены на формирование региональных платформ в рамках уже существующих советов и объединений.

Если бы инвесторы из одной страны региона финансировали стартапы другой, это укрепило бы доверие и взаимность. Рост сектора микрофинансирования, чьи активы уже достигли миллиардных объёмов, показывает, что даже небольшие вложения способны значительно повысить устойчивость экономики.

Чтобы укрепить это, объедините сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и цифровой экономики.

Изобилие солнечной, ветровой и гидроэнергетической энергии в Центральной Азии могло бы обеспечить создание единой “зеленой” энергосистемы, сократив импорт и открыв экспорт. Молодежные программы, подобные программе ЕБРР “Молодежь в бизнесе”, предоставляют молодым предпринимателям финансовые средства и обучение для обеспечения долгосрочного роста. Культурные обмены, опирающиеся на общее прошлое, могут усилить “мягкую силу”, в то время как туристические коридоры Шелкового пути приносят доход без привлечения значительных иностранных средств.

По сути, одиссея Центральной Азии по обретению самостоятельности через взаимное сотрудничество не только жизнеспособна, но и развивается.

Используя мини— и микроинвестиции в инфраструктуру, полезные ископаемые и институциональную мощь, особенно с помощью собственных механизмов, регион может построить будущее, менее зависимое от глобальных капризов.

Суть заключается в постоянной приверженности общим целям: в политике, стимулирующей трансграничные потоки, защищающей инвесторов и основанной на принципах справедливости.

Если этот курс будет последовательно поддерживаться, Центральная Азия сможет стать символом региональной силы, доказывая, что подлинная независимость зарождается изнутри — через единство видения и совместные усилия. /// nCa, 6 октября 2025 г.