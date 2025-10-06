Бизнес-форум ОАЭ-Туркменистан в Шардже обсудил энергетику, логистику и инфраструктуру

В Торгово-промышленной палате Шарджи (SCCI) состоялся 2-й бизнес-форум ОАЭ-Туркменистан, организованный Федерацией торгово-промышленных палат ОАЭ. Мероприятие, прошедшее в штаб-квартире SCCI, было посвящено развитию экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в приоритетные сектора и укреплению стратегического партнерства между деловыми кругами двух стран, сообщает Sharjah24.

Форум стал площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества в ключевых отраслях, таких как энергетика, логистика, сельское хозяйство, животноводство, инфраструктура и возобновляемые источники энергии. Основной целью мероприятия было достижение устойчивого экономического роста и реализация общих целей развития.

В форуме приняли участие высокопоставленные представители обеих стран. Делегацию ОАЭ возглавил Абдалла Султан Аль-Овайс, заместитель председателя Федерации торгово-промышленных палат ОАЭ и председатель SCCI, совместно с Хумаидом Мохаммедом бин Салемом, генеральным секретарем Федерации. Туркменскую сторону представлял Мерген Гурдов, председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана. Также присутствовали Айша Мохаммед Аль-Мулла, председатель Совета деловых женщин Эмиратов (EBWC), Мохаммед Ахмед Амин Аль-Авади, генеральный директор SCCI, а также многочисленные бизнес-лидеры и представители компаний из обеих стран.

В своем приветственном слове Аль-Овайс подчеркнул важность Туркменистана как ключевого партнера ОАЭ в Центральной Азии. Он отметил, что форум отражает стремление руководства ОАЭ к углублению экономических связей и готовность Шарджи поддерживать туркменские компании, предоставляя доступ к привлекательной инвестиционной среде и стратегическому положению эмирата как ворот на региональные и глобальные рынки.

Мерген Гурдов, в свою очередь, акцентировал внимание на динамичном развитии двусторонних отношений, подкрепленных стремлением лидеров обеих стран к укреплению сотрудничества. Он подчеркнул экономическое разнообразие Туркменистана и его открытость для иностранных инвестиций.

В рамках форума Министерство внешней торговли ОАЭ представило презентацию об инвестиционной экосистеме страны, подчеркнув конкурентные преимущества, которые делают ОАЭ ведущим мировым направлением для бизнеса. Туркменская сторона, в свою очередь, продемонстрировала инвестиционные возможности для частного сектора.

Ключевым элементом форума стали B2B-встречи, которые позволили предпринимателям обменяться опытом и обсудить совместные проекты. Участники смогли укрепить деловые связи и изучить перспективы сотрудничества в приоритетных секторах.

Туркменская делегация посетила постоянную выставку местных промышленных товаров в SCCI, где ознакомилась с ассортиментом и качеством продукции Шарджи. Форум завершился серией двусторонних встреч, на которых предприниматели обсудили будущее партнерство и возможности для инновационного экономического сотрудничества.

Первый бизнес-форум ОАЭ-Туркменистан, успешно прошедший в Ашхабаде 25 июня 2024 года, заложил основу для дальнейшего углубления связей. Второй форум в Шардже подтвердил общую приверженность сторон устойчивому экономическому партнерству, основанному на инновациях и взаимной выгоде. ///nCa, 6 октября 2025 г.