Китай: Движущая сила мира, стабильности и прогресса

Цзи Шуминь, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Туркменистане

В нынешнем году Организация Объединённых Наций отмечает свой 80-летний юбилей, однако этот юбилейный год оказался далеко не спокойным: звучат различные сомнения и отрицательные оценки в отношении роли и значения ООН. В то же время следует отметить, что силы, твёрдо поддерживающие центральный статус ООН в системе международных отношений, продолжают оставаться ведущими в международном сообществе. Китай является одной из наиболее решительно настроенных таких сил, и в этом году он также отмечает своё 76-летие.

При этом, неизменно поддерживая и строго соблюдая цели и принципы Устава ООН, Китай сумел осуществить стремительный скачок в своём развитии.

Совокупная национальная мощь Китая совершила исторический скачок. Из бедной аграрной страны Китай превратился во вторую по величине экономику мира, крупнейшего производителя, лидера по товарной торговле и обладателя крупнейших валютных резервов. У нас построены крупнейшие в мире системы здравоохранения, образования и социального обеспечения, крупнейшая и наиболее быстрорастущая группа населения со средним доходом.

Китай настаивает на высококачественном развитии и рассматривает инновацию как основной драйвер роста. В последние годы Китай твёрдо утверждает ведущую роль инноваций в общей стратегии национальной модернизации и достиг целого ряда значимых научно-технических достижений, добившись существенного прогресса в таких сферах, как авиация, космос, высокоскоростной поезд, автомобилестроение, чистая энергия, квантовая связь, искусственный интеллект и робототехника. Вклад Китая в мировой экономический рост стабилизируется в регионе 30%.

Китай последовательно продвигает высокоуровневую внешнюю открытость. Мы полностью отменили ограничения на доступ иностранного капитала в промышленность, ослабили барьеры для выхода на рынок в сфере услуг и на высоком уровне реализуем Всестороннее региональное экономическое партнёрство (RCEP). Китай подписал документы о совместном строительстве инициативы «Один пояс, один путь» с более чем 150 странами и свыше 30 международными организациями, став крупнейшим торговым партнёром для 83 стран и регионов.

Следует особо подчеркнуть, что выдающиеся достижения Китая были достигнуты под сильным руководством Коммунистической партии Китая. Без Коммунистической партии не было бы нового Китая. Без Коммунистической партии не было бы тех величайших достижений, которыми сегодня гордится наша страна. Именно под руководством Коммунистической партии многонациональный народ Китая, объединившись и преодолевая бесчисленные трудности, добились двух великих чудес – «быстрого экономического развития» и «долгосрочной социальной стабильности».

Китай является крупнейшей развивающейся страной и твёрдо следует пути мирного развития. Председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай всегда будет движущей силой мира, стабильности и прогресса. Председатель Си Цзиньпин выдвинул Инициативу глобального управления, основанную на пяти принципах: суверенное равенство, верховенство международного права, мультилатерализм, человекоцентричный подход и ориентация на действия. Эта Инициатива отражает китайскую мудрость и подходы к совершенствованию глобального управления.

80-летие ООН является памятным моментом. Именно ООН предоставляет базовую платформу для решения сложных вызовов, с которыми сталкивается современное международное сообщество, и закрепляет основные принципы. Во многих странах предпринимаются значительные усилия и вносятся важные вклады в поддержание международной системы, ядром которой является ООН, включая Китай и Туркменистан. В будущем перед двумя странами откроются ещё более широкие возможности для международного сотрудничества и взаимодействия, чему способствует не только близость и совпадение позиций по большинству международных вопросов, но и высокий уровень политического доверия, открывающий широкие перспективы для совместной работы. ///nCa, 1 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством КНР в Туркменистане)