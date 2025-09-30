Астраханская область укрепляет стратегическое партнерство с Туркменистаном

В дни празднования Дня Независимости Туркменистана вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Денис Афанасьев посетил Ашхабад,. «Туркменистан – наш стратегический партнер и надежный друг. Мы уделяем нашему взаимодействию приоритетное внимание», – отметил Афанасьев в своих социальных сетях.

В рамках визита состоялась встреча с заместителем Председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметханом Чакыевым, курирующим транспортно-коммуникационный сектор. Стороны обсудили ключевые направления взаимодействия.

Логистический центр для роста товарооборота

Одним из центральных вопросов стало создание логистического центра в Астраханской области. Регион уже выделил территорию и создал необходимые условия для реализации проекта, а также подписал соответствующие соглашения. В настоящее время Астраханская область ожидает техническое задание от туркменской стороны. Открытие центра позволит значительно увеличить товарооборот между Россией и Туркменистаном, укрепив торгово-экономические связи.

Судоходная линия и новые возможности

Астраханская область видит значительный потенциал в запуске регулярной судоходной линии между портами двух стран. Регион готов поставлять широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров. Реализация этого проекта откроет новые перспективы для грузоперевозок.

Сотрудничество в судостроении

В ходе переговоров обсуждалась кооперация в области судостроения. Астраханские верфи, уже успешно выполняющие заказы для прикаспийских стран, готовы к сотрудничеству с туркменским заводом «Балкан».

Подготовка специалистов

Мамметхан Чакыев подчеркнул заинтересованность Туркменистана в подготовке и повышении квалификации специалистов для судоходных и судостроительных компаний. В качестве базы для обучения рассматриваются Каспийский институт морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, а также другие вузы Астраханской области.

Прямое авиасообщение для туризма и бизнеса

Для развития туризма и деловых связей стороны обсудили возможность запуска прямого авиарейса Астрахань – Туркменбаши. Астраханский аэропорт готов обеспечить все необходимые условия для работы Туркменских авиалиний на этом маршруте.

Участие в международных форумах

Особое внимание было уделено значимости международных мероприятий, проводимых в Астраханской области. В частности, Туркменистан направит своих представителей для участия в Астраханском международном форуме «МТК «Север – Юг» – новые горизонты. Быстрый выход на премиальные рынки Ирана, Востока, Южной Азии, Восточной Африки и Индии», который пройдет в октябре. В форуме примут участие представители судостроительных, судоходных и логистических компаний Туркменистана. ///nCa, 30 сентября 2025 г.