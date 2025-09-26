Туркменистан изучает опыт Беларуси в области питания и эпидемиологии

С 23 по 27 сентября 2025 года проходит визит представителей ЮНИСЕФ в Туркменистане, Министерства здравоохранения Туркменистана и подведомственных организаций в Минск, где в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обсуждается стратегическое сотрудничество в сфере профилактической медицины, питания и эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает издание «Беларусь Сегодня».

Визит организован в рамках проекта «Техническая поддержка по пересмотру учебной программы по питанию», реализуемого при поддержке ЮНИСЕФ. Туркменские специалисты знакомятся с методиками преподавания, лабораторной базой и научными подходами, которые уже доказали свою эффективность в Беларуси.

Так, эксперты ознакомились с работой лабораторий, где им была представлена информация о методиках регулировании лишнего веса у детей.

Сообщается также, что Белорусский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья вовлечен в разработку учебных программ для туркменских студентов-медиков.

Белорусские медики посетят Туркменистан

На протяжении двух лет специалисты из Беларуси приезжают в перинатальный центр Туркменистана, где проводят практические тренинги по подготовке тренеров в области анестезиологии и реанимации новорожденных. Туркменские врачи высоко оценивают это сотрудничество, которое будет продолжено. Об этом издания «Беларусь Сегодня» рассказала Агаюнус Мырадова — представитель кафедры гигиены питания Медицинского университета Туркменистана, заместитель директора научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребенка, а также координатор по вопросам грудного вскармливания и питания детей раннего возраста.

В ноябре ожидается очередной визит белорусской делегации.

Профессиональная деятельность Агаюнус Мырадовой тесно переплетена с белорусскими коллегами, с которыми ее связывают многолетние партнерские отношения: «В Беларуси — в РНПЦ «Мать и дитя» — я защитила кандидатскую диссертацию. Белорусские специалисты занимают особое место в моем сердце. Теплые чувства, уважение и благодарность — так могу описать свое отношение к стране, с которой меня связывает не только наука, но и искреннее человеческое доверие». ///nCa, 26 сентября 2025 г.