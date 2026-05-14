ЮНФПА провело в Ашхабаде техническое заседание по вопросам репродуктивного здоровья подростков и продвижения здорового образа жизни среди молодежи

Ашхабад, 14 мая 2026 г. – Сегодня в здании ООН в Ашхабаде состоялось техническое заседание, организованное Представительством Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане совместно с Министерством образования и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Встреча прошла в рамках реализации совместного Рабочего плана между ЮНФПА и Министерством образования на 2026 год. Основной целью заседания стало укрепление межведомственного сотрудничества в области охраны репродуктивного здоровья подростков и продвижения принципов здорового образа жизни среди молодежи.

В работе технического заседания приняли участие специалисты Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства образования, Национального института образования, а также представители педагогических вузов и центров повышения квалификации учителей.

В ходе встречи участники обсудили приоритеты государственной политики в области молодежи, вопросы интеграции программ здорового образа жизни в образовательный процесс, а также механизмы взаимодействия между медицинскими и образовательными учреждениями для обеспечения подростков качественной информацией и услугами в сфере здравоохранения. По итогам встречи были намечены планы совместных мероприятий на 2026 год, направленные на реализацию поставленных задач в рамках укрепления потенциала подрастающего поколения. ///nCa, 14 мая 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)