В Ашхабаде обсудили дальнейшие шаги по развитию цифровой торговли

11 и 12 мая 2026 года Международный торговый центр (МТЦ) провел в Ашхабаде два семинара по вопросам регулирования цифровой торговли и электронной коммерции. Мероприятия прошли в рамках финансируемого Европейским союзом проекта «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция».

В семинарах приняли участие около 60 представителей государственного и частного секторов, включая профильные министерства и ведомства, а также деловое сообщество. Обсуждения были направлены на представление предварительных результатов целевой оценки готовности нормативно-правового регулирования цифровой торговли в Центральной Азии, а также на сбор обратной связи по дальнейшим рекомендациям.

Первый семинар, состоявшийся 11 мая, был проведен для представителей частного сектора. Участники обсудили современные подходы к регулированию цифровой торговли, положения проекта Соглашения ВТО по электронной коммерции, а также практические вопросы, влияющие на развитие электронной коммерции и использование цифровых инструментов бизнесом. Особое внимание было уделено роли частного сектора в формировании практичных и сбалансированных рекомендаций. Представители делового сообщества поделились мнениями о текущих возможностях и вызовах в сфере электронной коммерции, цифровых платежей, онлайн-торговли и выхода на новые рынки через цифровые каналы.

12 мая состоялся семинар для представителей государственного сектора, посвященный внутренней и международной политике и инициативам в области электронной коммерции. В ходе сессий эксперты МТЦ представили результаты пилотной оценки готовности нормативно-правового регулирования цифровой торговли, проведенной в пяти странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Данная оценка представляет собой пилотное применение целевой методологии DTRRA, разработанной МТЦ для анализа степени соответствия национального законодательства положениям Соглашения ВТО по электронной коммерции, рассматриваемых как применимые международные передовые практики.

По итогам оценки для Туркменистана были разработаны конкретные рекомендации, которые участники обсудили в ходе семинара. Отдельное внимание было уделено повышению и систематизации понимания представителями государственного сектора современных подходов к регулированию цифровой торговли, включая её место в правовой системе ВТО и влияние на международную торговлю. Обсуждения также позволили собрать дополнительную информацию по туркменскому компоненту исследования и получить обратную связь от заинтересованных сторон по рекомендациям, вытекающим из оценки. Это важно для дальнейшей работы над созданием более благоприятной и современной нормативно-правовой среды в сфере цифровой торговли.

Проведенные семинары стали продолжением технической поддержки МТЦ по развитию электронной коммерции и цифровой торговли в Туркменистане. Они также способствовали укреплению диалога между государственным и частным секторами, что важно для подготовки решений, учитывающих как нормативно-правовые требования, так и практические потребности бизнеса.

О проекте «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция»

Проект, финансируемый Европейским Союзом, направлен на содействие экономическому развитию и обеспечению достойного труда в Туркменистане путем улучшения делового климата и повышения конкурентоспособности МСП. Проект будет способствовать участию Туркменистана в региональной и глобальной торговле, в том числе с Европейским Союзом. ///nCa, 14 мая 2026 г.