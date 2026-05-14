Ашхабад примет международный диалог по вопросам устойчивого развития городов

24–25 мая в Ашхабаде состоится XXV Многопрофильная международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад», которая объединит представителей международных организаций, деловых кругов и институтов развития для обсуждения вопросов устойчивого развития городов и инноваций.

В центре внимания форума окажутся вопросы развития интеллектуальных городов, низкоуглеродных технологий, цифровой инфраструктуры и энергетических систем будущего.

Одним из центральных мероприятий станет круглый стол под эгидой ООН «От глобального диалога к локальным действиям: продвижение устойчивых, инклюзивных и умных городов».

Ожидается участие Генерального директора IRENA Франческо Ла Камеры, а также представителей UN-Habitat, ПРООН, ОБСЕ и Европейского союза.

Форум также призван способствовать развитию международного сотрудничества в сферах инфраструктуры, инженерии, строительства и энергетических технологий.

Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия https://ashgabat-white-city.com/ru ///nCa, 14 мая 2026 г. (материал предоставлен организаторами WCA 2026)