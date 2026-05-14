Уганда намерена изучить опыт Туркменистана в энергетике для укрепления национального нефтегазового сектора

Партия «Движение национального сопротивления» (NRM) Уганды заявила о стратегическом намерении использовать богатый опыт Туркменистана в области добычи природного газа. Это решение было озвучено по итогам переговоров между руководством правящей партии Уганды и делегацией Демократической партии Туркменистана.

Встреча, состоявшаяся в Кампале с участием генерального секретаря NRM Ричарда Тодвонга и главы туркменской делегации Ата Сердарова, стала важным шагом в укреплении политических и экономических связей между двумя государствами.

По словам директора NRM по внешним связям Поллара Авича, дискуссии были сосредоточены на расширении политического и экономического сотрудничества между двумя партиями.

Авич подчеркнул значимость визита туркменской делегации. Уганда, которая в настоящее время активно развивает собственную нефтегазовую инфраструктуру, рассматривает многолетний опыт Туркменистана в области крупномасштабной добычи и международной энергетической логистики как ценную модель для собственного прогресса.

«Нам необходимо сотрудничать в области обмена опытом в газовой сфере, так как Уганда также обладает нефтегазовыми ресурсами. Уганда может многому научиться у Туркменистана в энергетическом секторе», — заявил Авич.

Ожидается, что прошедшие переговоры заложат основу для более тесного взаимодействия через подписание меморандума о взаимопонимании между двумя партиями. По мнению Авича, визит делегации отражает растущий международный авторитет NRM и расширение связей партии с политическими силами по всему миру.

«Это их [туркменской делегации] первый визит в Уганду, и они выразили заинтересованность в построении прочных отношений с NRM. Мы продолжим политические консультации, которые будут способствовать развитию нашего сотрудничества», — добавил он.

Для Туркменистана этот шаг означает расширение дипломатического и экономического влияния в Восточной Африке. Для Уганды партнерство дает возможность получить необходимые технические знания для вывода своих энергетических ресурсов на мировой рынок.

Встреча между представителями NRM и Демократической партии Туркменистана проходит на фоне общего подъема дипломатической активности между двумя странами. Недавние переговоры между официальными лицами двух стран определили комплексную «дорожную карту» сотрудничества в различных областях, включая торговлю, образование, туризм, энергетику и культуру. /// nCa, 14 мая 2026 г.