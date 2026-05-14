Саммит США и Китая: стратегический момент для стабилизации двусторонних отношений

Чэнь Цзыци, репортер CGTN

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин в среду для проведения нового раунда очных переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином, которые пройдут с 14 по 15 мая. Эта встреча проходит в особо деликатный момент для мировой политики и международной экономики.

Это первая личная встреча двух лидеров с момента заключения Пусанского соглашения в октябре прошлого года, когда обе стороны договорились приостановить дальнейшую эскалацию торговой войны между США и Китаем сроком на один год.

Хотя обострение ситуации на Ближнем Востоке отложило эту встречу на месяц, разрядка напряженности в отношениях с Ираном, наконец, открыла путь для того, что многие считают наиболее значимой дипломатической точкой перелома в 2026 году.

На фоне хрупкого глобального восстановления и неопределенности на международных рынках за встречей в Пекине пристально следят, чтобы понять, смогут ли обе державы перейти от «антикризисного управления» к более устойчивой форме стратегического равновесия, что имеет значение для стабильности мировой экономики в целом.

На их первой встрече в четверг утром Председатель Си поздравил Соединенные Штаты с 250-летием, в то время как президент Трамп назвал Си «великим лидером», задав теплый и дружелюбный тон открытию саммита.

Председатель Си отметил, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками, подчеркнув, что отношения между двумя странами будут иметь значение не только для их народов, но и для будущего всего мира. Президент Трамп заявил, что это будет масштабнейший саммит, так как вместе с ним прибыла представительная делегация деловых кругов.

Официальный представитель США сообщил, что стороны, как ожидается, продолжат обсуждение создания новых механизмов координации торговли и инвестиций, при этом значительное место, вероятно, также займет сотрудничество в сферах сельского хозяйства, аэрокосмической промышленности и энергетики.

Пекин, в свою очередь, охарактеризовал этот визит как возможность стабилизировать двусторонние связи на фоне растущей глобальной неопределенности. В своем заявлении в понедельник МИД КНР подчеркнул необходимость расширения взаимовыгодного сотрудничества, управления разногласиями и стремление «внести больше стабильности и определенности в турбулентный и меняющийся мир».

Мнение стратегических аналитиков

Аналитики в целом сходятся во мнении, что саммит отражает общую краткосрочную заинтересованность в стабилизации отношений между Китаем и США, даже несмотря на то, что глубокие стратегические противоречия остаются неразрешенными.

Чжао Хай, директор программы международной политики Национального института глобальной стратегии, указывает на то, что основным «продуктом» этого саммита должна стать предсказуемость. Для частного сектора конкретная политическая линия зачастую менее разрушительна, чем волатильность, вызванная незнанием того, какой эта политика будет завтра.

Это перекликается с концепцией «управляемого стратегического соперничества», которую отстаивает бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд. Цель встречи в Пекине заключается не обязательно в том, чтобы восполнить десятилетний дефицит доверия за трехдневный саммит, а в том, чтобы предотвратить дальнейшую случайную эскалацию. Он отметил, что тщательная координация и прозрачный диалог необходимы для поддержания стабильности в долгосрочной перспективе.

Экономические разногласия и их влияние на бизнес

В то время как государственные китайские СМИ представляют экономические отношения одновременно как стабилизирующий фундамент и ключевой двигатель широких связей между КНР и США, тарифная политика США продолжает оставаться в центре двусторонних разногласий.

Пекин рассматривает эти меры как «необоснованные ограничения», однако администрация Трампа продолжает использовать их в качестве основного инструмента экономического давления.

Джон Маклин, председатель Центра развития бизнеса Китай–Великобритания, отметил, что меняющаяся тарифная политика США создает глубокую неопределенность, заставляя многие компании откладывать или пересматривать долгосрочные инвестиционные планы.

Однако экономические данные говорят о более неоднозначной ситуации, указывая на «самострел». Недавнее исследование Кильского института, ведущего немецкого центра экономических исследований, показало, что иностранные экспортеры берут на себя лишь около 4% тарифного бремени, в то время как остальные 96% ложатся на плечи американского бизнеса и потребителей.

Эти выводы подчеркивают, что, хотя тарифы зачастую преподносятся как мера защиты американской промышленности, их косвенное воздействие влияет на ценообразование, цепочки поставок и инвестиционные решения.

Для малого и среднего бизнеса последствия оказываются особенно острыми. Филип Кроули, владелец бизнеса по импорту лазерного оборудования в Калифорнии, сообщил, что введенные в прошлом году тарифы обошлись его компании в миллионы долларов, вынудив замедлить темпы работы, сократить заработную плату сотрудников и отложить планы по найму персонала.

Глен Калдер, президент компании Calder Brothers в Южной Каролине, отметил, что его затраты на сталь выросли на 25% еще до вступления в силу американских тарифов, поскольку рынки заранее отреагировали на ожидаемое повышение торговых барьеров.

Стратегическое соперничество может вестись на государственном уровне, однако его экономические последствия зачастую ложатся на плечи предприятий, рабочих и потребителей, вынужденных ориентироваться в условиях непредсказуемой политической среды.

Сохраняющийся инвестиционный интерес к Китаю

Возможно, самым удивительным элементом текущего климата является устойчивость интереса со стороны корпоративного сектора. Несмотря на существующие вызовы, многие американские компании продолжают рассматривать Китай как критически важный рынок.

Согласно данным Американской торговой палаты в Китае, около 60% американских компаний по-прежнему планируют инвестировать в китайский рынок, что отражает сохраняющееся доверие к экономическим возможностям страны.

Обоснование этого очевидно: на долю Китая приходится примерно 17% мирового ВВП и около 30% глобального экономического роста, а прогнозируемый объем его экспорта в 2025 году составит почти 4 триллиона долларов.

Масштаб и темпы роста китайской экономики слишком значительны, чтобы компании могли их игнорировать, что создает мощные стимулы для сохранения или расширения инвестиций даже в условиях неопределенности.

Взгляд в будущее: сотрудничество и стратегическая стабильность

На сегодняшней встрече Председатель Си отметил, что успех одного является возможностью для другого. Китай придерживается относительно последовательной позиции в отношении Вашингтона, основанной на идее о том, что Тихий океан достаточно велик для обеих держав. Этот саммит предоставляет редкую возможность прояснить намерения и отойти от риторики «игры с нулевой суммой», которая доминировала в 2020-х годах.

Снижение неопределенности в торговле, инвестициях и технологиях принесет пользу как бизнесу, так и мировым рынкам, укрепляя долгосрочную стабильность, которая является общим достоянием, а не уступкой. Уменьшение «шума» в сфере торговли и технологий — это не просто победа дипломатов. Это кислород, необходимый для того, чтобы мировые рынки снова смогли дышать свободно. /// nCa, 14 мая 2026 г.