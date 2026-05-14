Посол Туркменистана в Турции обсудил с главой Туркмено-турецкого делового совета развитие двустороннего сотрудничества

14 мая 2026 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Турецкой Республике Мекана Ишангулыева с представителями Делового совета «Туркменистан – Турция» при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) во главе с председателем турецкой части Делового совета Сефа Гомденизом.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркмено-турецкого торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы расширения партнерства между деловыми кругами двух стран.

В ходе встречи было отмечено значение деятельности Туркмено-турецкого делового совета, выступившего инициатором ряда двусторонних деловых встреч, выставок товаров турецких производителей и бизнес-форумов, направленных на укрепление экономических связей между Туркменистаном и Турцией.

Выражая большой интерес бизнес-сообщества Турции к налаживанию более тесных контактов с партнёрами из Туркменистана и последовательному наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, Сефа Гомдениз поблагодарил туркменскую сторону за помощь и всестороннюю поддержку, оказываемую турецким компаниям, осуществляющим деятельность в Туркменистане.

Кроме того, стороны подчеркнули важность дальнейшего развития конструктивного диалога между представителями государственного и частного секторов двух стран, а также выразили уверенность в успешном продолжении совместной работы по реализации перспективных двусторонних проектов. ///nCa, 14 мая 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)