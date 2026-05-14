Гурбангулы Бердымухамедов и Рустам Минниханов обсудили в Казани ИТ-сотрудничество и культурные проекты

13 мая, в рамках визита в Татарстан Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Встреча прошла в Казанском Кремле как в узком формате, так и с участием правительственных делегаций. Об этом сообщает государсвтенное информационное агентство TDH.

Визит приурочен к проведению XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum–2026». Гурбангулы Бердымухамедов поздравил руководство республики с объявлением Казани культурной столицей исламского мира и отметил, что участие Туркменистана в казанских форумах с национальным павильоном уже стало традицией.

Рустам Минниханов подчеркнул, что межрегиональный диалог с Туркменистаном является важнейшей составляющей стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном.

В ходе переговоров стороны выделили несколько ключевых направлений для расширения сотрудничества.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил заинтересованность в опыте Татарстана как одного из ИТ-лидеров России. Особое внимание будет уделено взаимодействию технопарков и внедрению цифровых решений в экономику.

В области энергетики и транспорта, стороны подтвердили успешный ход совместных проектов в нефтегазовой отрасли, промышленности и транспортной логистике. Было отмечено, что регулярные рейсы между Ашхабадом и Казанью остаются ключевым фактором активизации деловых и гуманитарных контактов.

Особый акцент был сделан на сфере образования: сегодня в вузах Татарстана обучаются тысячи студентов из Туркменистана.

Для укрепления культурных связей Национальный Лидер туркменского народа выступил с инициативой о проведении финала международного конкурса “Татар кызы – 2026” в Ашхабаде. Рустам Минниханов поддержал это предложение, отметив важность культурно-гуманитарного сотрудничества.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности придадут новый импульс туркмено-российским отношениям. Визит Председателя Халк Маслахаты в Казань продолжается. ///nCa, 14 мая 2026 г.