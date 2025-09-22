Семинар по циркулярной экономике ОБСЕ содействует развитию женского предпринимательства в Туркменистане

Циркулярная экономика с акцентом на роль и возможности женского предпринимательства обсуждалась на семинаре, организованном при поддержке ОБСЕ, который состоялся в Ашхабаде 18 и 19 сентября 2025 года.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал это мероприятие с целью представить международный опыт внедрения циркулярной экономики как инструмента укрепления устойчивого экономического развития, модернизации бизнес-инфраструктуры и содействия развитию малых и средних предприятий (МСП), с особым акцентом на МСП, принадлежащих женщинам.

В семинаре приняли участие представители Меджлиса (Парламента) Туркменистана, Министерства финансов и экономики, Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Министерства охраны окружающей среды и других соответствующих министерств и ведомств, а также представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, женщины-предприниматели и преподаватели вузов.

Семинар проводился в гибридном формате: международный эксперт выступал с докладами удаленно, а участники присутствовали очно. Эксперт поделился своим видением циркулярной экономики как инструмента достижения целей устойчивого развития, уделив особое внимание ее преимуществам и ключевым заинтересованным сторонам. Участники рассмотрели принципы, стратегии и подходы циркулярной экономики и обсудили бизнес-модели циркулярной экономики.

«Циркулярная экономика – это не просто альтернатива, это необходимость, – заявила Оливера Зуровак-Кузман, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде. «Наши дискуссии были сосредоточены на том, как эффективное использование ресурсов, сокращение отходов и системы замкнутого цикла могут способствовать устойчивому развитию, что полностью соответствует ценностям ОБСЕ, которые включают содействие миру, экономическому росту и рациональному природопользованию во всех наших государствах-участниках».

Семинар включал сессии, посвященные содействию переходу к циркулярной экономике и внедрению циркулярных практик на уровне предприятий. Оживленные дискуссии были сосредоточены на женском предпринимательстве в контексте циркулярной экономики.

«Расширение прав и возможностей женщин в этих рамках не только выгодно, но и необходимо. Во всем мире есть вдохновляющие примеры того, как циркулярная экономика поддерживает женское предпринимательство, – подчеркнула Зуровак-Кузман.

«Эти примеры демонстрируют, как поддержка женщин-предпринимателей способствует разнообразию и инклюзивности, открывая новый потенциал для укрепления экономики через устойчивое развитие», – заключила она. ///ОБСЕ, 19 сентября