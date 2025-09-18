TIF 2025: PETRONAS отмечает 29 лет стратегического партнерства в Туркменистане

Аваза, Туркменистан – 18 сентября 2025 г. – На Инвестиционном форуме Туркменистана (TIF) 2025, проходящем в Национальной туристической зоне «Аваза», малайзийский энергетический гигант Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) представил свою долгосрочную приверженность топливно-энергетическому сектору Туркменистана.

Под темой «Стабильная и надежная энергетическая устойчивость – Развитие приоритетных секторов топливно-энергетического комплекса Туркменистана» презентация Исмади Бин Исмаила, Генерального директора «PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd», подчеркнула почти три десятилетия сотрудничества, значительные инвестиции и перспективные инициативы.

PETRONAS, обладающий активами в Кыянлы, продемонстрировал свою роль в содействии взаимному росту.

Хронология взаимного успеха

Путь PETRONAS в Туркменистане начался в июле 1996 года с подписания Соглашения о разделе продукции (СРП) по Блоку 1. Это ознаменовало начало партнерства, которое превратилось в краеугольный камень энергетического развития в регионе. Ключевые вехи включают:

– Март 2006 г.: Первый расширенный тест скважины, заложивший основу для коммерческой добычи.

– Август 2011 г.: Ввод в эксплуатацию завода GTPOGT и первая добыча с месторождения Магтымгулы.

– Апрель и сентябрь 2015 г.: Начало добычи с месторождений Центральный Диярбекир и Западный Диярбекир.

– Август 2021 г.: Первая добыча с месторождения Гарагол Дениз.

– Июнь 2024 г.: Ключевая встреча с Национальным лидером туркменского народа.

– Декабрь 2024 г.: Знаковый визит, обеспечивающий будущее, включая подписание протокола о новом СРП.

– Январь 2025 г.: Подписание Соглашения о купле-продаже сырой нефти (SPA).

– Май 2025 г.: Заключение нового СРП и Соглашения о купле-продаже газа (GSPA).

В перспективе ожидаемые вехи включают первую добычу газа с инфилл-проекта Центрального Диярбекира (CD) в сентябре 2025 г. и с инфилл-проекта Магтымгулы (MGT) в 2026 г. Эти разработки подчеркивают фокус PETRONAS на расширении оффшорных операций, включая мобильные оффшорные производственные установки (MOPU) и программы инфилл-бурения (уплотненного бурения – то есть, технология заполнения промежутков между существующими скважинами с целью более плотного освоения месторождений).

Впечатляющее операционное и социальное влияние

За 29 лет PETRONAS инвестировал в общей сложности 11,64 млрд долларов США в нефтегазовые операции Туркменистана. Это принесло кумулятивную добычу 134,43 млн баррелей (MMBBL) жидких углеводородов и 1 568,55 млрд стандартных кубических футов (BSCF) газа, что эквивалентно 0,41 млрд баррелей нефтяного эквивалента (BOE).

Штат компании насчитывает 656 человек, из которых 89% – местные туркменские граждане, что отражает сильный акцент на локализацию. Помимо операций, PETRONAS внес значительный вклад в развитие человеческого капитала:

– С 1998 года 187 студентов получили стипендии в Universiti Teknologi PETRONAS (UTP);

– Предоставлено 94 стажировки через сотрудничество между Международным университетом нефти и газа (IOGU) и UTP.

– Более 21 млн долларов США в стоимости реализовано через инициативы в области цифровых технологий и технологий (DigiTech).

PETRONAS также соответствует глобальным целям устойчивости через свое Обязательство по углероду, нацеленное на нулевые чистые выбросы к 2050 году.

Фокус 2025: Новые соглашения прокладывают путь вперед

2025 год стал особенно трансформационным, с тремя основными соглашениями, укрепляющими долгосрочное присутствие PETRONAS:

– Новое Соглашение о разделе продукции (СРП): Продление на +25 лет между Туркменнебит, PC(T)SB (PETRONAS Carigali Turkmenistan Sdn Bhd), ADNOC и Хазарнебит.

– Новое Соглашение о купле-продаже газа (GSPA): 25-летнее соглашение между Туркменгаз, PC(T)SB и ADNOC.

– Новое Соглашение о купле-продаже сырой нефти (СПА): Соглашение на 1+1 год между Туркменнебит, Бухарским нефтеперерабатывающим заводом, другими покупателями и PC(T)SB.

Эти пакты, включающие ключевых игроков, таких как ADNOC и местные организации, такие как Туркменнебит и Туркменгаз, обеспечивают продолжение сотрудничества и доступ к рынкам для ресурсов Туркменистана.

Неиспользованный потенциал Блока 1

Блок 1 обладает значительными запасами, оцениваемыми в 7 трлн кубических футов (TCF) газа и примерно 200 млн баррелей (MMbbl) жидких углеводородов. Будущие разработки месторождений, охватывающие период с 2025 по 2050 год, будут определяться уверенностью в газовом рынке и коммерческой жизнеспособностью проектов. PETRONAS рассматривает эти возможности как приоритетные для расширения добычи, используя огромные энергетические ресурсы Туркменистана для удовлетворения глобального спроса.

Инновации остаются в центре стратегии PETRONAS. Презентация обрисовала дорожную карту технологий, разделенную на «Базу» – достижения на сегодняшний день – и «Видение» на ближайшие годы:

База (Что мы сделали):

– Мониторинг производственной системы в реальном времени.

– Инструмент прогнозирования времени до отказа на основе ИИ.

– Локальная специализированная централизованная база данных.

– Интерфейс TO.PRODIGI.

– День технологий 2024.

Видение (Что мы хотим сделать):

– Многосенсорные автономные подводные аппараты.

– Наземные автономные роботизированные ассистенты.

– Возможности инспекции с помощью воздушных роботов.

– Центр данных и продвинутого искусственного интеллекта.

– Объекты следующего поколения с продвинутыми материалами и системами.

Эти усовершенствования направлены на повышение эффективности, безопасности и устойчивости в оффшорных и оншорных операциях.

Завершая презентацию на TIF 2025, PETRONAS ясно дал понять: компания «Страстно относится к прогрессу».///nCa, 18 сентября 2025 г.