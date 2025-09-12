 Туркменистан представил достижения в области устойчивого развития на форуме в Алматы

С 3 по 5 сентября 2025 года в городе Алматы, Республика Казахстан, прошёл Девятый многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации целей в области устойчивого развития (ЦУР) и подготовке Добровольных национальных обзоров (ДНО). Мероприятие организовано Субрегиональным отделением Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Делегацию Туркменистана представляли специалисты Министерства финансов и экономики, а также Государственного комитета по статистике. В форуме приняли участие представители Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана, а также эксперты из гражданского общества, частного сектора, аналитических центров, научных кругов и международных организаций.

Форум был посвящён обсуждению прогресса в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Особое внимание уделялось обмену опытом, достижениями и вызовами, связанными с ЦУР, а также подготовке ДНО для Политического форума высокого уровня в Нью-Йорке.

Туркменистан представил свой опыт подготовки Добровольного национального обзора, который был представлен на Политическом форуме высокого уровня в 2019 и 2023 годах. Следующий обзор запланирован на 2027 год.

В докладе подчёркивалось, что Повестка дня 2030 является ключевой стратегией социально-экономического развития страны, направленной на повышение благосостояния граждан, обеспечение качественного образования, гендерного равенства, цифровизации, диверсификации экономики и охраны окружающей среды.

Основой для подготовки ДНО служит ежегодный Национальный отчёт о прогрессе достижения всех 17 ЦУР, представляемый в Кабинет Министров Туркменистана. В обзорах отражены методологии, вовлечённость заинтересованных сторон, интеграция ЦУР в национальную политику, а также влияние глобальной пандемии на их реализацию. Около 85% задач ЦУР включены в национальные и государственные программы, а 75% государственного бюджета направляется на развитие социальной сферы: здравоохранение, образование, жилищно-коммунальные условия и социальную защиту.

На форуме обсуждались Цели устойчивого развития №6 (Чистая вода и санитария), №7 (Недорогостоящая и чистая энергия), №9 (Индустриализация, инновации и инфраструктура), №11 (Устойчивые города и населённые пункты) и №17 (Партнёрство в интересах устойчивого развития).

При обсуждении ЦУР 11 – Устойчивые города и населённые пункты – был представлен опыт Туркменистана по имплементации этой цели ЦУР. В частности, было отмечено, что только за период 2020–2024 годов в целом по стране было возведено более 7,4 миллиона квадратных метров жилых помещений. В рамках «Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года в новой редакции» в 2025–2028 годах во всех регионах Туркменистана планируется построить и ввести в эксплуатацию в общей сложности порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилых помещений.

Для улучшения жилищных условий предоставляются льготные ипотечные кредиты на 30 лет под 1% годовых, а также льготы для многодетных семей, инвалидов и молодых семей.

Особое внимание было уделено градостроительной политике Туркменистана и развитию «умных» городов. Город Аркадаг стал примером внедрения передовых цифровых, информационно-коммуникационных и «зелёных» технологий. В городе используются экологически чистые материалы, внедрена технология мобильной связи 5G, функционируют «умные» дороги, автопарковки, электротакси и электробусы.

Девятый многосторонний форум стал эффективной площадкой для обмена передовым опытом и информацией о мерах по реализации Повестки дня 2030. Участники обсудили пути поддержки государств в достижении ЦУР, чтобы «никто не остался позади». Туркменистан подтвердил свою приверженность устойчивому развитию, ориентированному на человека, и готовность продолжать интеграцию ЦУР в национальную политику. ///nCa, 12 сентября 2025 г.