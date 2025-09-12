John Deere – Генеральный спонсор международного форума «Инвестиционный форум Туркменистана»

John Deere — американская транснациональная корпорация, основанная в 1837 году и являющаяся одним из мировых лидеров в производстве сельскохозяйственной, строительной и лесозаготовительной техники. Помимо выпуска машин и оборудования, компания активно внедряет инновационные решения в области цифрового управления сельским хозяйством и агротехнического мониторинга.

В Туркменистане John Deere начала свою деятельность в 1994 году, войдя на рынок вместе с другими крупными брендами, такими как Case IH и Claas. С тех пор техника компании заняла прочные позиции в агропромышленном комплексе страны и стала важным элементом механизации сельского хозяйства.

Особое место в сотрудничестве занимают крупные поставки техники. В период 2017–2020 годов в Туркменистан было поставлено 1 350 единиц сельхозмашин, включая хлопкоуборочные комбайны John Deere 9970 (440 единиц в 2017–2018 годах и ещё 600 — в 2019–2020 годах), а также комбайны W540, тракторы 8245R и плуги 3810. По отдельным заказам частных агропредприятий в страну поступило дополнительно 785 единиц техники, среди которых 287 тракторов, 48 комбайнов и 450 других машин.

С 2020 года поставки техники поддерживаются государственными программами и банковским финансированием. Согласно указу Президента Туркменистана, государство покрывает до 85 % стоимости приобретаемой аграриями техники, что позволяет реализовывать долгосрочную программу обновления сельхозмашинного парка. В целом за всё время сотрудничества в Туркменистан было поставлено более 8 000 единиц техники John Deere, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям.

Важным направлением сотрудничества стала цифровизация сельского хозяйства. В 2020 году правительство Туркменистана и John Deere подписали меморандум о внедрении систем цифрового мониторинга и телематики до 2030 года. Эти технологии позволяют отслеживать работу машин в реальном времени, контролировать расход топлива, нагрузку на агрегаты и собирать данные для анализа, что повышает эффективность управления сельхозпроизводством.

Сотрудничество John Deere с Туркменистаном имеет устойчивую государственную поддержку. В 2023–2024 годах прошли встречи на высшем уровне, где Национальный лидер Туркменистана и руководство компании обсудили долгосрочную стратегию модернизации сельского хозяйства и укрепления партнёрства. В декабре 2024 года представители правительства и делегация John Deere также провели переговоры о расширении поставок и развитии программ подготовки специалистов.

В мае 2025 года в Лебапской области была представлена новая партия самоходных опрыскивателей John Deere M732i, предназначенных для эффективного внесения удобрений и защиты растений. Презентация сопровождалась демонстрацией возможностей техники для специалистов и студентов агропромышленного училища Туркменабада, что подчёркивает внимание компании к подготовке кадров.

Сегодня John Deere остаётся надёжным партнёром Туркменистана на протяжении более чем 30 лет. Линейка поставляемой техники охватывает тракторы, зерно- и хлопкоуборочные комбайны, плуги, опрыскиватели и специализированные машины. Активное внедрение цифровых технологий и телематики, поддержка государства в обновлении машинного парка, обучение специалистов и регулярные переговоры на высоком уровне подтверждают стратегическое значение сотрудничества между John Deere и Туркменистаном. ///nCa, 12 сентября 2025 г. (материал предоставлен организаторами TIF 2025)