Индустриальный парк «Великий камень» в Минске может стать площадкой для туркмено-белорусского сотрудничества

Возможности расширения торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Беларусью были рассмотрены в ходе встречи Посла Туркменистана Назаргулы Шагулыева с руководством Индустриального парка «Великий камень», расположенного под Минском.

В ходе визита стороны обсудили возможности использования площадки парка для привлечения инвестиций и налаживания прямых контактов между бизнес-структурами двух стран, сообщает Посольство Туркменистана в Беларуси.



Представители администрации парка, в частности, первый заместитель главы Александр Лебедянцев и замглавы Олег Табанюхов, подробно ознакомили дипломата с условиями для резидентов, включая инфраструктурные преимущества и льготную политику.

Участники встречи предметно рассмотрели перспективы взаимодействия в ключевых для обеих стран сферах: топливно-энергетическом комплексе, высоких технологиях и сельском хозяйстве.

Индустриальный парк «Великий камень» – совместный белорусско-китайский проект – расположен в уникальном природном комплексе и в непосредственной близости от железнодорожных путей и транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва, на его территории находится международный аэропорт.

В качестве резидентов индустриального парка могут быть зарегистрированы любые компании независимо от страны происхождения капитала. Для резидентов индустриального парка создан благоприятный инвестиционный климат, гарантированный как национальным законодательством, так и специальными международными соглашениями и обязательствами, действуют льготы и преференции.

Инвесторам предлагаются в аренду или продажу в частную собственность земельные участки со всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой, коммуникациями, сетями и точками подключения для проектирования и строительства объектов. Кроме того, компании могут приобрести в аренду (частную собственность) готовые производственные помещения в типовых производственных корпусах, снабженных всей необходимой инфраструктурой, для запуска производств в самое короткое время. ///nCa, 7 сентября 2025 г.