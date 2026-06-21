ОБСЕ содействует обмену опытом в противодействии гендерному насилию между представителями гражданского общества Туркменистана и Молдовы

Пять представителей общественной организации «Кейик Окара» из Туркменистана ознакомились с передовым опытом Молдовы в сфере предупреждения и борьбы с гендерным насилием в ходе организованного ОБСЕ четырёхдневного ознакомительного визита в Кишинев, который состоялся с 16 по 19 июня 2026 года.

Целью ознакомительного визита было дальнейшее укрепление потенциала представителей гражданского общества Туркменистана в области борьбы с гендерным насилием посредством ознакомления с опытом Молдовы и практическими подходами в сфере оказания услуг по защите и поддержке уязвимых групп населения, в том числе женщин, подвергшихся насилию.

Члены делегации посетили «Национальную коалицию за жизнь без насилия» — сеть, специализирующуюся на борьбе с гендерным насилием, общественное объединение «Международный центр „Ла Страда Молдова“», Центр семейного правосудия, Центр по правовым вопросам женщин, НПО «Женщины для женщин», «Каса Мариоарей», а также программу «Артемида» по оказанию помощи жертвам насилия в семье в Дрочии.

Молдавские эксперты и специалисты-практики ознакомили своих коллег из Туркменистана с комплексными механизмами реагирования, действующими в их стране в отношении гендерного насилия и насилия в семье. Обсуждения были посвящены вопросам управления данными, обеспечения качества, мониторинга и оценки услуг, безопасности и психосоциальной реабилитации жертв в приютах, а также программам по изменению поведения лиц, совершающих насилие в семье.

«Поскольку гендерное насилие по-прежнему остается серьезным препятствием на пути к достижению равенства, устойчивого развития и прочной безопасности во всем регионе ОБСЕ, борьба с гендерным насилием является важным приоритетом для Организации», — заявил Уильям Лиф, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде. «Мы убеждены, что этот рабочий визит еще больше укрепит потенциал гражданского общества Туркменистана в области предотвращения гендерного насилия и реагирования на него», — добавил Лиф.

Ознакомительный визит был организован в рамках внебюджетного проекта ОБСЕ по предотвращению и борьбе с гендерным насилием (ГН), финансируемого правительством Норвегии.///ОБСЕ, 19 июня 2026 г.