ПРООН провела семинар по развитию рынка ценных бумаг в Туркменистане

Ашхабад, 19 июня 2026 года – В рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства финансов и экономики Туркменистана, направленного на укрепление институциональной и нормативно-правовой среды для развития финансовых рынков, 19 июня 2026 года в Ашхабаде состоялся семинар. В мероприятии приняли участие специалисты Министерства финансов и экономики Туркменистана и Ашхабадской фондовой биржи.

Семинар предоставил участникам возможность углубить знания об инфраструктуре рынка ценных бумаг, а также о правовых, методологических и практических аспектах брокерской деятельности. Мероприятие стало площадкой для конструктивного диалога и обмена опытом, позволив участникам обсудить международные подходы и рассмотреть механизмы повышения эффективности и прозрачности отечественного рынка ценных бумаг.

Проведенные обсуждения также способствовали определению практических подходов к совершенствованию рыночной инфраструктуры, развитию брокерских услуг и поддержке формирования прозрачного, эффективного и устойчиво функционирующего рынка ценных бумаг в Туркменистане.

По итогам семинара участники укрепили понимание ключевых компонентов развития рынка ценных бумаг и достигли общего видения приоритетных направлений дальнейшего совершенствования нормативно-правовой и институциональной базы данного сектора.

Данная инициатива отражает продолжающееся партнерство между ПРООН и национальными партнерами в поддержке экономических реформ и укреплении основ для устойчивого развития финансового рынка Туркменистана.

Совместный проект уделяет особое внимание совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы, разработке стратегии развития рынка ценных бумаг, укреплению институционального потенциала, повышению профессиональных компетенций специалистов, а также содействию созданию современной депозитарной системы. Благодаря этим усилиям проект способствует формированию более устойчивого, инклюзивного и эффективного финансового сектора, способного поддерживать долгосрочные цели социально-экономического развития страны.///nCa, 21 июня 2026 г. (В сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)