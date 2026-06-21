ОБСЕ содействует укреплению потенциала государственных учреждений Туркменистана в области стратегических коммуникаций

Стратегические коммуникации и связи с общественностью в государственных учреждениях стали основной темой учебного семинара, организованного ОБСЕ, который состоялся 16 и 17 июня 2026 года в Ашхабаде.

В семинаре приняли участие представители государственных учреждений Туркменистана, ответственные за связи с общественностью и СМИ, в том числе пресс-атташе посольств Туркменистана за рубежом, которые присоединились к мероприятию в дистанционном режиме.

Открывая мероприятие, Уильям Лиф, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сослался на давнишние обязательства ОБСЕ в области свободы информации и доступа к ней, отметив, что открытость и прозрачность по-прежнему остаются важнейшими элементами стабильности, надлежащего управления и конструктивного диалога между правительствами и обществом.

Международные эксперты из Казахстана и Литвы представили современные подходы к работе пресс-служб в государственных учреждениях, уделив особое внимание стратегическому планированию коммуникаций, взаимодействию с аудиторией, кризисным коммуникациям, связям со СМИ и ответственному использованию искусственного интеллекта в сфере общественных коммуникаций. Участники также рассмотрели эффективные методы укрепления коммуникации между государственными учреждениями и общественностью и обсудили стратегии противодействия дезинформации.

«Информационная среда стремительно меняется, создавая как новые возможности, так и новые вызовы», — добавил Лиф. «Посредством этого семинара Центр стремится помочь специалистам в области коммуникаций эффективно использовать современные инструменты, включая цифровые платформы и искусственный интеллект, одновременно способствуя обеспечению прозрачности, подотчетности и укреплению доверия со стороны общественности».

По окончании семинара по стратегическим коммуникациям состоялся обучающий курс по навыкам подготовки выступлений для государственных служащих, который состоялся 17 и 18 июня 2026 года. Курс был посвящен подготовке официальных сообщений, составлению эффективных публичных выступлений и разработке обращений, ориентированных на аудиторию. Участники практиковались в подготовке выступлений по темам, актуальным для ОБСЕ, таким как охрана правопорядка, защита окружающей среды и гендерное равенство.///ОБСЕ, 18 июня 2026 г.