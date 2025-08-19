Новый трансграничный туристический маршрут объединит Туркменистан, Узбекистан и Казахстан

Разработан новый трансграничный туристический маршрут-кольцо, охватывающий Туркменистан, Узбекистан (Хорезм, Каракалпакстан) и Казахстан, сообщают узбекские сми.

Маршрут объединяет четыре региона Центральной Азии и предлагает путешественникам разнообразную культурно-познавательную программу. Его разработкой занимался Комитет по туризму Узбекистана совместно с профильными организациями и частным сектором, уделяя внимание как логистике, так и содержательному наполнению.

Туристам доступны различные направления: гастрономический туризм с дегустацией национальных блюд, экологический туризм с уникальными природными пейзажами, этнографический туризм с погружением в традиции и ремесла, а также паломнический туризм с посещением святынь и историко-духовных памятников.

Маршрут включает более 15 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и памятники национального значения, среди которых:

в Туркменистане: древний Мерв, газовый кратер Дарваза, Куня-Ургенч;

в Узбекистане – Хорезм: Ичан-Кала и Дишан-Кала;

в Каракалпакстане: Государственный музей им. И.В. Савицкого, Кызыл-кала, Чилпык-кала, место паломничества Султан Увайс Бобо, Топрак-кала, Айяз-кала;

в Казахстане: долина Торыш, долина Бозжыра, мавзолей Шакпак-Ата, гора Шеркала.

Новый маршрут открывает уникальные возможности для знакомства с богатым культурным, историческим и природным наследием Центральной Азии. Он рассчитан как на индивидуальных путешественников, так и на организованные туристические группы, и призван укрепить культурный и туристический обмен в регионе.

Для скачивания карты маршрута и подробной информации перейдите по ссылке.

///nCa, 19 августа 2025 г.