В Ашхабаде состоялся визит казахстанской бизнес-делегации: новые шаги к промышленному сотрудничеству

В Ашхабаде прошёл визит бизнес-делегации Республики Казахстан во главе с заместителем председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Мухаммедом Андаковым.

В состав делегации вошли представители около 20 казахстанских компаний, работающих в ключевых отраслях — машиностроении, автомобилестроении, горно-металлургической, лёгкой и строительной промышленности, а также в смежных секторах.

В рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью ведущих туркменских предприятий, включая Gok Saray, текстильное предприятие Aklar и фабрику Erte. Особое внимание было уделено организации B2B-встреч с туркменскими компаниями, заинтересованными в установлении взаимовыгодного партнёрства.

По итогам переговоров был подписан договор между индивидуальным предприятием Berk Önüm и казахстанской компанией Intago Kazakhstan о поставке полиэфирного и полипропиленового волокна.

Кроме того, Мухаммед Андаков провёл встречи с представителями Министерств транспорта, промышленности и строительства, железнодорожного транспорта, а также с руководством государственных концернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть» и Торгово-промышленной палаты Туркменистана. В ходе переговоров обсуждались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов на территории двух стран. ///nCa, 15 августа 2025 г.