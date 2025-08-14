Туркменбашинский международный морской порт укрепляет роль в транзитно-транспортных коридорах

Туркменистан активно работает над укреплением транспортных связей между Азией и Европой, что требует создания современной логистической инфраструктуры, гармонизации законодательства, таможенных правил и ценовой политики. В этом контексте особое внимание уделяется совершенствованию услуг, предоставляемых Туркменбашинским международным морским портом на Каспийском море, развитию электронного документооборота и созданию благоприятных условий для клиентов.

Благодаря целенаправленной работе порт стал важным звеном в транзитно-транспортных коридорах, обеспечивая регулярные морские перевозки грузов в порты прикаспийских государств.

За январь-июнь 2025 года в Международном порту Туркменбаши было выполнено погрузочно-разгрузочных работ, включая перевалку нефти и нефтепродуктов, на общий объем 4 млн 209,5 тыс. тонн. Такие данные приводит газета «Туркменистан».

Из данного объема 2 млн 608 тыс. тонн пришлось на сухогрузные причалы, а 1 млн 601,5 тыс. тонн составила перевалка нефти и нефтепродуктов, что свидетельствует о стабильном росте темпов деятельности порта.

Экспортные грузы, переваленные через порт за первое полугодие 2025 года, составили 2 млн 91,68 тыс. тонн, в то время как объем импортных грузов достиг 620,803 тыс. тонн.

За тот же период через порт было перевезено 569,605 тыс. тонн транзитных грузов. Основными направлениями грузоперевозок через Туркменбашинский порт являются Азербайджан, Россия, Турция, Грузия, Узбекистан и Казахстан.

Эти достижения подчеркивают стратегическую роль Туркменбашинского международного морского порта в укреплении транспортно-логистического потенциала региона, способствуя развитию торгово-экономических связей между странами Азии и Европы.///nCa, 14 августа 2025 г.