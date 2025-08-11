Медиаподдержка авазинской конференции LLDC3: Как партнеры Посольства Туркменистана в Бельгии рассказали миру о важном событии

Во время проведения Третьей конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), в Авазе, Посольство Туркменистана в Бельгии активно работало над тем, чтобы о событии узнали за рубежом. Благодаря сотрудничеству с европейскими СМИ, конференция получила широкое освещение в международной прессе, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

Главную роль в этом сыграла бельгийская журналистка Дерйа Сойсал, хорошо известная в Центральной Азии. Она подготовила множество статей и видеоматериалов, рассказывая о ходе конференции и её значении. Её работа появилась на таких платформах, как EU Reporter, Bruxelles Korner, Diplomat Times и других.

Особенно заметной стала поддержка от EU Reflect — крупного медиа-ресурса с почти миллионом подписчиков на YouTube. Они опубликовали аналитические статьи и видео о конференции и внешней политике Туркменистана, включая материалы о встрече Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутерришем.

Благодаря этим усилиям, конференция LLDC3 получила международное внимание и стала важным шагом в укреплении глобального диалога. ///nCa, 11 августа 2025 г.