Женская шахматная сборная Туркменистана впервые вошла в ТОП-50 мирового рейтинга

Женская национальная сборная впервые в истории вошла в топ-50 мирового рейтинга, заняв 50-е место по итогам июля 2025г. в общем зачете ежемесячно обновляемого рейтинг-листа Международной шахматной федерации (FIDE). Рейтинг-лист FIDE берет за основу средний рейтинг топ-10 шахматисток страны.

Еще в декабре 2022 года, когда сборная только начала новый этап развития после прихода новой команды руководителей и тренеров в Федерацию, средний рейтинг игроков составлял 1528, а Туркменистан занимал 105-е место в мировом зачете. Это был первый рейтинг-лист, в котором команда появилась после долгого перерыва и начала новой главы.

Сегодня, в августе 2025 года, женская сборная Туркменистана демонстрирует средний рейтинг топ-10 шахматисток страны — 2038, что свидетельствует о качественном скачке более чем на 500 пунктов за неполные три года.

В лучшие годы своего существования сборная удерживалась в районе топ-70, однако сегодняшнее достижение — 50-е место — является абсолютным рекордом за всю историю национальных женских шахмат.

Первое место в мировом рейтинге женских сборных продолжает удерживать Китай (средний рейтинг топ-десятки – 2484), представительницы которого также занимают все пять высших строк мирового рейтинга в индивидуальном зачете. На втором месте – действующие олимпийские чемпионки – сборная Индии (средний рейтинг – 2412). А замыкают топ-тройку украинки (2383).

Ключевую роль в трансформации женской сборной Туркменистана сыграл более требовательный подход к отбору и работе тренеров, смена подхода к привлечению молодых талантов, внедрение системной методики тренировок, строгое соблюдение спортивного принципа при формировании сборной, а также усиленный фокус на индивидуальной дебютной подготовке и привлечение психологов в рамках важных международных турниров.

Тренерский штаб во главе с главным тренером женской сборной Шахрухом Тураевым сумел также раскрыть потенциал молодого поколения, которое уже заявляет о себе на международной арене, включая лидеров сборной, таких как мастера FIDE среди женщин Джахан Реджепова (15 лет, личный рейтинг – 2152) и Лала Шохрадова (19 лет, личный рейтинг – 2151). Они же соответственно занимают первые две строчки в национальном рейтинг-листе лучших туркменских шахматисток.

Беспрецедентным успехом стало завоевание женской сборной «малой» золотой медали на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште (Венгрия) в сентябре 2024 года, где наши шахматистки заняли первое место в Категории С и 32-е место в общем зачете. Большую роль в достижении этого результата сыграли учебно-тренировочные сборы, которые были проведены в Анталье (Турция) накануне Всемирной олимпиады с привлечением опытных международных тренеров, включая международного гроссмейстера из Украины Василия Иванчука.

Федерация шахмат Туркменистана рассматривает эти достижения не как вершину, а как прочный фундамент для дальнейшего роста. Впереди — участие в международных турнирах, подготовка к Всемирной шахматной Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Самарканде (Узбекистан), и борьба за место в топ-40 лучших команд мира. ///Шахматная Федерация Туркменистана