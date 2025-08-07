Встреча Президента Туркменистана с Премьер-министром Уганды: новые перспективы двустороннего сотрудничества

6 августа, в Авазе, на полях Конференции ООН по РСНВМ, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с Премьер-министром Республики Уганда Робиной Наббанджей.

Тепло приветствуя высокую гостью, Президент Бердымухамедов поблагодарил ее за участие в международном форуме, организованном совместно ООН и Туркменистаном. Он выразил уверенность, что визит Премьер-министра Уганды станет важным шагом в развитии межгосударственных отношений и откроет новую страницу в их истории.

Премьер-министр Робина Наббанджа подчеркнула, что проведение столь значимого мероприятия в Туркменистане свидетельствует о приверженности страны поддержке устойчивого развития и укреплению международной взаимосвязанности.

Президент Бердымухамедов отметил заинтересованность Туркменистана в развитии отношений с африканскими странами, включая Уганду. Он заявил о готовности рассмотреть предложения по укреплению сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах.

В ходе визита Премьер-министр Уганды получила возможность ознакомиться с достижениями Туркменистана в энергетической, газо-химической и других отраслях промышленности. Президент Бердымухамедов подтвердил готовность туркменской стороны поддерживать конкретные инициативы Уганды для налаживания взаимовыгодного сотрудничества. ///nCa, 7 августа 2025 г.