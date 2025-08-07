Встреча представителей Прикаспийских государств в Авазе: фокус на экологии и сотрудничестве

5 августа 2025 г, в Национальной туристической зоне «Аваза» на полях Третьей Конференции ООН по РСНВМ, состоялась встреча представителей Прикаспийских государств, организованная туркменской стороной. В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, обсудившие ключевые вопросы сотрудничества в регионе Каспийского моря.

Основное внимание было уделено экологической безопасности, сохранению биоразнообразия Каспийского моря, бережному использованию его ресурсов и решению проблемы обмеления моря. В центре дискуссий находились социально-экономические и экологические последствия изменений в экосистеме Каспия, а также их влияние-breaker на прибрежные районы и региональное развитие.

Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул важность координации усилий в соответствии с решениями, принятыми на Саммитах Глав прикаспийских государств. Он отметил активную роль Туркменистана в решении природоохранных вопросов и продвижении Каспийской экологической инициативы, предложенной Президентом Сердаром Бердымухамедовым на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев отметил устойчивый рост торгового оборота между прикаспийскими странами, что создает основу для углубления сотрудничества. Он также акцентировал внимание на проблеме обмеления Каспия, впервые поднятой Президентом Азербайджана на Ашхабадском саммите 2022 года. Мустафаев сообщил о подготовке к первому заседанию пятисторонней экспертной группы в Баку и подчеркнул необходимость расширения научных исследований и совместных программ по сохранению рыбного хозяйства, судоходства и биоразнообразия.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев отметил, что обмеление Каспийского моря представляет масштабный вызов для всех пяти прибрежных государств. Он подчеркнул негативное воздействие снижения уровня воды на сельское хозяйство, транспорт, добычу полезных ископаемых и туризм, а также деградацию почв и опустынивание.

Патрушев предложил создать многосторонний механизм взаимодействия для выработки единых стандартов и подходов к изучению изменений уровня Каспия, указав на Координационный комитет по гидрометеорологии Каспийского моря как возможную платформу для сотрудничества. Он также призвал к активизации диалога в рамках Тегеранской конвенции, исключая политизацию вопроса.

Участники встречи выразили признательность Туркменистану за высокий уровень организации мероприятия и подтвердили необходимость продолжения конструктивного диалога для защиты экологии Каспийского моря и устойчивого развития региона. ///nCa, 7 августа 2025 г.