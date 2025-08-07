Президент Туркменистана провёл встречу с Вице-президентом Республики Гамбия

6 августа, в рамках Третьей Конференции ООН по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с Вице-президентом Республики Гамбия Мухаммедом Джаллов.

Глава государства тепло поприветствовал высокого гостя и выразил благодарность за участие в конференции, подчеркнув, что столь масштабное мероприятие будет способствовать эффективной реализации Авазинской программы действий, направленной на поддержку стран без выхода к морю.

Вице-президент Гамбии, в свою очередь, выразил искреннюю признательность за радушный приём и отметил значимость Национальной туристической зоны «Аваза» как площадки для проведения крупных международных событий, способствующих укреплению глобального диалога.

В ходе встречи стороны подтвердили стремление к развитию дружественных и взаимовыгодных отношений. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул готовность Туркменистана к расширению политико-дипломатических и торгово-экономических связей с Гамбией, отметив высокий потенциал для сотрудничества в таких сферах, как энергетика, химическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

Особое внимание было уделено гуманитарному взаимодействию. Вице-президент Мухаммед Джаллов подчеркнул заинтересованность Гамбии в сотрудничестве с Туркменистаном в области образования.

В завершение встречи стороны обменялись наилучшими пожеланиями и подтвердили приверженность продолжению взаимодействия в рамках глобальных инициатив, направленных на устойчивое развитие и международное сотрудничество.///nCa, 7 августа 2025 г.