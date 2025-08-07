Президент Туркменистана провёл встречу с Премьер-министром Республики Мали

6 августа в Авазе состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Мали Абдулае Майга.

Глава государства тепло поприветствовал высокого гостя на туркменской земле и выразил благодарность за участие в международном форуме, проходящем под девизом «Содействие прогрессу путём поддержания партнёрских отношений». Президент отметил значимость Конференции как важной площадки для обсуждения актуальных вопросов устойчивого развития.

Премьер-министр Мали, в свою очередь, отметил, что участие в Форуме открывает перед Мали новые горизонты для развития и международного сотрудничества.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Президент Туркменистана подтвердил стремление страны к расширению взаимовыгодных связей с государствами Африки, в том числе с Республикой Мали, в различных сферах — от политико-дипломатической до культурно-гуманитарной.

Особое внимание было уделено возможностям совместной работы в таких направлениях, как сельское хозяйство, эффективное управление водными ресурсами, образование и подготовка специалистов. Были также отмечены перспективы сотрудничества в экономике, энергетике, здравоохранении и науке.

Стороны подчеркнули важность культурного обмена между народами двух стран и выразили заинтересованность в проведении совместных мероприятий в области культуры и искусства.///nCa, 7 августа 2025 г.