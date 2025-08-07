Премьер-министр Непала провел двусторонние переговоры с Президентом Туркменистана на полях Конференции ООН по РСНВМ

Премьер-министр К.П. Шарма Оли провел двустороннюю встречу с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на полях Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая в настоящее время проходит в Авазе, Туркменистан.

В рамках конференции премьер-министр Оли выступил сопредседателем круглого стола высокого уровня на тему “Упрощение процедур торговли и региональное сотрудничество”, а также планирует выступить на другой ключевой сессии на тему “Повышение адаптационного потенциала и устойчивости развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, к стихийным бедствиям, вызванным изменением климата”.

Во вторник премьер-министр Оли выступил на пленарном заседании конференции НВМРС от имени Группы наименее развитых стран, где он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются страны, не имеющие выхода к морю, и призвал к укреплению глобального сотрудничества. ///Радио Непал, 6 августа 2025 г.