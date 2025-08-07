Интеграция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в мировую экономику выгодна всем – Круглый стол на конференции LLDC3, посвященный трансформационному потенциалу упрощения процедур торговли

На Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялось второе заседание за круглым столом на тему “Использование преобразующего потенциала торговли, упрощение процедур торговли и региональная интеграция для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю”.

Открывая дискуссию, сопредседатель К.П. Шарма Оли, премьер-министр Непала, отметил, что, “несмотря на их огромный торговый потенциал”, на развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, приходится немногим более 1 процента мировой торговли товарами. Это происходит не из-за недостатка амбиций или усилий, а скорее из-за структурных барьеров, таких как отсутствие прямого доступа к морю, высокие транзитные расходы, слаборазвитая инфраструктура, протяженные транзитные маршруты и ограниченный доступ на рынки. Обеспечение торговых и транзитных прав таких стран является “моральной ответственностью”, подчеркнул он, добавив, что они “не должны оставаться в стороне от глобальной торговой системы”.

По этому поводу его коллега-сопредседатель Мухаммад Б.С. Джаллоу, вице-президент Гамбии, отметил, что Авазинская программа действий устанавливает “четкие и амбициозные” цели в области торговли. К их числу относятся удвоение экспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, диверсификация их торговли и интеграция их в многосторонние торговые системы к 2034 году. Для достижения этой цели Программа содержит важные обязательства для партнеров по развитию, стран транзита и самих развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. “Только действуя сообща, мы сможем реализовать эти устремления”, чтобы ни один человек или страна не были “ограничены географией”, – сказал он.

Превращая географическую изоляцию в возможность

“Мы собрались здесь, в Авазе, городе, не имеющем выхода к морю, на берегу моря, не имеющего выхода к морю, в стране, которая превратила изоляцию в возможности”, – сказала Ребека Гринспен, генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), выступая с основным докладом. История Туркменистана, по ее словам, проливает свет на фундаментальную истину: “Отсутствие выхода к морю формирует ваше путешествие, но не определяет пункт назначения”. Это также демонстрирует, что “когда вы не можете достичь океана, вы все равно можете создавать волны преобразований”, и она добавила, что Аваза – это “ключевое” место, где можно спросить, что значит быть не имеющим выхода к морю в 2025 году.

“Отсутствие выхода к морю сегодня означает, что каждый экспортный контейнер, каждая импортная партия, каждое соединение с мировыми рынками должны проходить через территорию, системы, а иногда и добрую волю соседей”, — заявила она. Это также связано с транспортными расходами, которые на 50% превышают среднемировые, увеличением времени ожидания и непропорциональным воздействием растущих тарифов и сбоев в торговле. Однако она подчеркнула, что, хотя география создает ограничения, “именно наша реакция на географию создает будущее”. Поэтому она подробно описала “три преобразующих ответа” — региональную интеграцию, цифровую трансформацию и упрощение процедур торговли.

В первом случае она отметила несколько “удивительных результатов”, достигнутых в результате предыдущих интеграционных проектов — Северный коридор в Восточной Африке, Средний коридор в Центральной Азии и Африканская континентальная зона свободной торговли — последний из которых является “возможно, самой амбициозной лабораторией для региональных преобразований”. Переходя к цифровой трансформации, она отметила, что цифровые услуги, в отличие от традиционных товаров, не задерживаются в портах, не подвергаются пограничным проверкам и не связаны с физическими транспортными расходами. “В цифровой экономике, если вы можете подключиться, вы можете конкурировать”, – отметила она.

Но цифровая торговля “не происходит по умолчанию”, по ее словам, поскольку она требует “целенаправленных” инвестиций и “готовности к правовым и нормативным актам”. И для того, чтобы РСНВМ, могли использовать все возможности, которые предлагает торговля, им необходимо “больше и эффективнее упрощать процедуры торговли”, – сказала она. По ее словам, за 60 лет работы ЮНКТАД в этой области она “усвоила, что устойчивые преобразования требуют правильных инструментов, правильных инвестиций и правильных партнерских отношений”. Она подчеркнула, что успех будет измеряться “количеством дней, сэкономленных на пересечении границ, количеством молодых людей, занятых в сфере цифровых услуг, и количеством стран, не имеющих выхода к морю, которые благодаря открывшимся возможностям получают доступ к суше”.

Решающая роль надежной инфраструктуры

Министр торговли и предпринимательства Ботсваны Тироеоне Нцима указал на меры, которые РСНВМ могут предпринять для достижения этой цели. Чтобы стимулировать торговлю, им следует сосредоточиться на упрощении правил торговли, укреплении сотрудничества, диверсификации экономики и модернизации инфраструктуры. Развитые страны могут внести свой вклад за счет прямых иностранных инвестиций и передачи технологий. “Собственный опыт Ботсваны в реформировании пограничных процессов и развитии инфраструктуры сухих портов, – сказал он, – показывает, как упрощение процедур торговли может принести трансграничные выгоды”.

Выразив благодарность Намибии за создание этого порта в Уолфиш-Бей, он подчеркнул, что “упрощение процедур торговли не может быть успешным в отсутствие надежной инфраструктуры”. Кроме того, укрепление сотрудничества со странами транзита и участие в многосторонних торговых соглашениях помогает странам, не имеющим выхода к морю, снизить зависимость от отдельных торговых маршрутов. В связи с этим он призвал партнеров по развитию снизить нетарифные барьеры, “которые ограничивают нашу способность в полной мере извлекать выгоду из торговых соглашений”. Самое главное, по его словам, “необходима сильная политическая воля” — международное сообщество должно “выйти за рамки деклараций” и “претворить политику в жизнь”.

Преимущества более тесной связуемости

Цзинь Лицюнь, президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, отметил преимущества такого подхода: в то время как страны, не имеющие выхода к морю, зависят от своих соседей, имеющих доступ к морской торговле, прибрежные страны “также должны понимать огромный потенциал” сотрудничества с ними. Продвигая многосторонность, “мы можем превратить географическую тиранию в географическую благосклонность”, – сказал он. Кроме того, развитие физической и цифровой инфраструктуры может способствовать развитию торговых и инвестиционных отношений между странами, не имеющими выхода к морю, и их соседями, “тем самым обеспечивая беспроигрышную ситуацию для всех них”, — добавил он.

“Самое важное, чтобы торговые партнеры понимали, что они выиграют, если будут укреплять связи со странами, не имеющими выхода к морю, в духе многосторонности”, – подчеркнул он. Население этих стран растет, что обеспечивает значительный рыночный потенциал, и многие из них богаты природными ресурсами. “Развитие этого экологически безопасного процесса может быть очень важным для будущего”, – отметил он, добавив, что упрощение процедур торговли “не будет проблемой до тех пор, пока достаточное количество стран будет работать сообща”.

Приводя пример того, насколько важно такое сотрудничество, Ян Сондерс, Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТАМО), подчеркнул, что происходящее на сухопутной границе, на которую должны полагаться страны, не имеющие выхода к морю, “всегда и непосредственно” зависит от того, что происходит по обе ее стороны. Таможня занимает центральное место в каждом трансграничном транзите и, следовательно, может способствовать усилиям, направленным на расширение международной торговли. Участвуя в региональных торговых соглашениях, создавая экономические коридоры и развивая дополнительную цифровую инфраструктуру, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, “могут получить более надежный и экономически эффективный доступ к рынкам”, – сказал он.

Со своей стороны, он сообщил, что ВТАМО предоставляет форум, на котором могут быть услышаны голоса таких стран, “с целью удовлетворения их потребностей”. Кроме того, ВТАМО оказывает прямую поддержку развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в установлении четких правил, совместной документации и стандартизированных рабочих процедур в таможенном контексте. В качестве примера он привел создание региональной электронной системы отслеживания грузов в Восточной Африке, которая позволила сократить время транзита из Момбасы, Кения, вглубь страны. Кроме того, он подчеркнул “оперативные выгоды от соблюдения проверенных таможенных стандартов”.

Призыв к применению целостных, общегосударственных подходов

В связи с этим Асад Маджид Хан, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества, заявил, что его организация – крупнейшая организация по региональному сотрудничеству в целях развития в Азии — в настоящее время сосредоточена на упрощении таможенных процедур и, таким образом, снижении издержек. Тем не менее, он подчеркнул важность “целостного, общегосударственного подхода”. «Вы можете построить самые современные дороги, но они не смогут обеспечить доставку товаров, пригодных для торговли, до тех пор, пока у вас не будет торговой базы», – заметил он. И, даже если такие рамки существуют, необходимо решить вопрос с визами, иначе грузовики не смогут передвигаться.

Таким образом, министры торговли играют центральную роль, но, по его словам, задача состоит в том, чтобы “собрать их за одним столом”. И хотя правительства должны разработать необходимые политические рамки, инфраструктура подключения “стоит больших денег”, и поэтому он подчеркнул, что участие частного сектора также является “ключевым”. Кроме того, он сказал, что “превращение финансовых систем в оружие” посредством санкций “еще больше подрывает нашу способность получать доступ к финансам и нашу способность создавать бесперебойные платежные механизмы, которые являются ключевыми для интеграции торговли в регионе”. Он подчеркнул, что до тех пор, пока эти механизмы не будут разработаны, торговая интеграция останется “несбыточной мечтой”.

“В то время, когда глобальное сотрудничество подвергается испытаниям, а разрыв в развитии продолжает увеличиваться”, – заявила государственный министр международного сотрудничества Катара Мариам бинт Алим бен Нассер Аль Миснад, подтвердив, что “ни одна страна не должна оставаться в стороне из-за географических ограничений”. Укрепление инфраструктуры, наращивание цифрового потенциала и привлечение инвестиций являются ключевыми факторами инклюзивного роста, и она отметила, что обязательства, принятые в Севилье, также подтверждают необходимость решительной международной поддержки развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. “Страны могут работать сообща, чтобы повысить устойчивость”, – сказала она.

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, приводят примеры успешного регионального сотрудничества

В ходе последовавшего за этим интерактивного диалога делегаты из развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, подробно рассказали о своих усилиях в этом направлении. Представитель Малави указал на оцифрованные таможенные процедуры, упрощенные требования к документации и “единые пограничные пункты” на границе с Замбией и Мозамбиком. Представитель Буркина-Фасо заявил, что его страна работает в рамках Альянса государств Сахеля над улучшением интеграции и превращением регионального сотрудничества “в реальный инструмент развития”. Представитель Замбии рассказал о партнерстве с Объединенной Республикой Танзания в целях оживления железнодорожного сообщения “ТАЗАРА”, а также о мосте, построенном между его страной и Ботсваной, что позволило сократить время в пути с 14 дней до “всего лишь пяти часов”.

Представитель Зимбабве заявил, что его страна сотрудничает с Мозамбиком и Замбией в строительстве железных дорог, а также “вскоре модернизирует пограничные посты” с этими странами. Отметив, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, “в основном экспортируют в свои регионы”, представитель Парагвая заявил, что подписание региональных торговых соглашений “позволит нам раскрыть потенциал этой торговли”. Также подчеркнув важность региональных усилий, представитель Армении особо выделил предложенный его страной проект “Перекресток мира”. Это, по его словам, обеспечит платформу для работы в направлении улучшения экономических связей и заключения “прагматичных торговых соглашений, основанных на общих интересах”.

“В Монголии экспортным товарам приходится преодолевать 1700 километров по железной дороге, чтобы добраться до ближайшего морского порта в Китае”, – сказал представитель этой страны, указав на признание в Авазинской программе действий того, что интеграция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в региональную экономику “не только желательна, но и необходима” для достижения целей устойчивого развития. “Давайте работать вместе”, – призвал он, чтобы воплотить “чаяния Авазы” в реальные выгоды для тех, кого они стремятся поддержать. /// UN Meeting Coverage and PRs, 6 августа 2025 г.