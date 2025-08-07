Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова, Аваза, Туркменистан

7 августа 2025 года в рамках Третьей конференции ООН развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ-3), состоялся Форум женщин-лидеров, собравший видных деятелей для обсуждения вопросов гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ-3). На форуме была подчеркнута важнейшая роль женщин в достижении устойчивого развития и продвижении целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Женщины в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, которые составляют почти половину населения, сталкиваются со значительными препятствиями, включая ограниченный доступ к ресурсам, экономическим возможностям и роли в принятии решений. Прогрессу препятствует сохраняющееся гендерное неравенство во всех секторах: 75 миллионов человек в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, живут в условиях крайней нищеты, а 150 миллионов – в условиях отсутствия безопасности. Примечательно, что в цифровую эпоху только 36% женщин в РСНВМ, имеют доступ к Интернету, что подчеркивает настоятельную необходимость принятия мер.

Трехчасовое мероприятие включало в себя вступительное заседание, выступление группы женщин-лидеров из развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и партнеров по развитию, а также выступления участниц. В нем приняли участие представители правительств, Организации Объединенных Наций, национальных парламентов, молодежи, частного сектора и организаций гражданского общества.

Среди выступавших высокого уровня были г-жа Рабаб Фатима, заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по наименее развитым странам, РСНВМ и МОРАГ; г-жа Огульджахан Атабаева, вице-президент по медицинской деятельности, Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, (Туркменистан); г-жа Дуньягозель Гульманова, председатель Парламента Туркменистана; г-жа Танзила Норбаева, председатель Сената Узбекистана; г-жа Мариам Аль-Миснад, государственный министр международного сотрудничества Катара; и г-жа Рикелицое Молапо, представитель молодежи из Лесото, и другие спикеры.

На форуме были освещены прогресс и проблемы в области гендерного равенства. В 2023 году женщины занимали 37% руководящих должностей в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, что превышает среднемировой показатель в 30%. Однако значительные пробелы сохраняются.

Туркменистан поделился своими достижениями, отметив, что женщины занимают более 40% рабочих мест во всех секторах экономики и имеют высокие звания в таких областях, как наука и культура. В стране предоставляется неоплачиваемый отпуск по беременности и родам с сохранением рабочих мест до достижения ребенком трехлетнего возраста, а также пособия. Благотворительный фонд Туркменистана имени Гурбангулы Бердымухамедова оказывает поддержку нуждающимся детям, организовав в сотрудничестве с Министерством здравоохранения более 500 операций.

Узбекистан продемонстрировал свои усилия в области охраны здоровья матери и ребенка, образования, сокращения бедности и женского предпринимательства. Значительно снизилась младенческая смертность, и в настоящее время женщины составляют 52,7% студентов бакалавриата, 62,4% поступающих в магистратуру, 38% мест в парламенте и 35% руководящих должностей.

Катар подчеркнул важность своей национальной стратегии, обеспечивающей равную оплату труда, возможности для руководства и уважительные условия труда для женщин. Страна уделяет приоритетное внимание образованию как фундаменту для будущих поколений, и г-жа Мариам Аль-Миснад заявила: “Женщины могут быть архитекторами будущего, поэтому Катар призывает инвестировать в женщин”.

Цели форума включали мобилизацию политической поддержки для участия женщин в новой программе действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (2024-2034 годы), обмен передовым опытом, определение обязательств по повышению роли женщин и укрепление партнерских отношений в целях обеспечения доступа к ресурсам, технологиям и финансированию. Мероприятие завершилось призывом к действиям по ускорению достижения гендерного равенства и устойчивого развития в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.

***

Женщины в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, сталкиваются с системными препятствиями, включая ограниченный доступ к образованию, здравоохранению и экономическим возможностям, и по-прежнему недопредставлены в процессе принятия решений. Хотя женщины составляют 49% из 590 миллионов человек в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, их полное и равноправное участие имеет важное значение для осуществления новой Программы действий.

Достигнут определенный прогресс — представительство женщин в парламентах стран, не имеющих выхода к морю, выросло с 7,8% в 2000 году до 30,1% в 2023 году, превысив среднемировой показатель. Руанда отличается сокращением гендерного разрыва. Однако изменения происходят медленно: при нынешних темпах достижение гендерного равенства в руководстве может занять 140 лет, а прекращение детских браков – до 300 лет.

Ускорение прогресса требует политического руководства, инвестиций, реформирования политики и улучшения данных с разбивкой по полу для руководства действиями и устранения сохраняющихся пробелов. ///nCa, 7 августа 2025 г.