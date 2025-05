Рабочее совещание по разработке Национального плана по борьбе с туберкулёзом в Туркменистане, 2026–2030 гг.

14 мая, 2025 года, СО ВОЗ в Туркменистане провел встречу с национальной рабочей группой по разработке Национального стратегического плана по борьбе с туберкулезом в Туркменистане на период 2026-2030 гг.

Мероприятие, прошедшее в гибридном формате было посвящено обсуждению обновленного проекта Национального стратегического плана по борьбе с туберкулезом в Туркменистане на 2026-2030 годы.

В работе встречи принял участие эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ, д-р Михаил Волик. Основными целями мероприятия являлись представление обновленной версии стратегического плана, а также обсуждение календарного графика и последующих мер, необходимых для повышения эффективности борьбы с туберкулезом в стране.

Д-р Волик подчеркнул значимость скоординированных усилий в противодействии туберкулезу и заверил в неизменной поддержке ВОЗ Туркменистана в достижении национальных целей в области общественного здравоохранения. /// nCa, 16 May 2025 (in cooperation with WHO Turkmenistan)