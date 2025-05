Начался визит национального лидера Туркменистана в Татарстан

Сегодня начинается рабочий визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердмымухамедова в Республику Татарстан Российской Федерации, где он примет участие в работе XVI ежегодного Международного экономического форума «Россия-Исламский мир: KazanForum».

Участие Туркменистана в этом форуме рассматривается нашей страной в контексте обширной повестки взаимодействия с Российской Федерацией и исламским миром, развития долгосрочных партнерских связей в политике, экономике, торговле, культурной и гуманитарной сферах.

Важным аспектом этого процесса является сотрудничество с регионами Российской Федерации, среди которых Республика Татарстан занимает особое место – как в силу своего мощного ресурсно-промышленного потенциала, так и исторических связей между двумя братскими народами.

За последнее время отношениям между Туркменистаном и Татарстаном придан дополнительный мощный импульс, выводящий их на новое качество.

Плодотворно развивается сотрудничество с предприятиями и компаниями Татарстана в экономике, торговле, транспорте. Значимые перспективы открываются в аграрной, пищевой и перерабатывающей промышленности. Последовательно расширяются связи в образовательной, научной, культурной и гуманитарной сферах.

Многоплановые и эффективные отношения Туркменистана с Республикой Татарстан сегодня выступают значимой составляющей укрепления углубленного стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерации.

Закономерно поэтому, что в ходе визита в Казань Национального Лидера туркменского народа запланированы его контакты с руководством России, встречи с высокими представителями российского правительства.

Нужно сказать, что представительное присутствие Туркменистана на Казанском форуме с каждым годом вызывает все больший интерес к нашей стране среди его участников. Что свидетельствует о неизменно растущем авторитете Туркменистана в исламском мире, признании его конструктивной и созидательной роли в деятельности Исламской Организации Сотрудничества. Свидетельством тому служит, в частности, высокая оценка выдвигаемых Туркменистаном инициатив и предложений в рамках работы специализированных структур – Исламского банка развития и Исламской организации продовольственной безопасности. Своим немалым и позитивным опытом работы в них Туркменистан готов поделиться с партнерами, в том числе, и на площадках Форума «KazanForum».

В его рамках проходит ежегодная международная выставка индустрии халяль «Russia Halal Expo 2025». Как и всегда, в этом году национальная экспозиция Туркменистана на ней представлена солидно, являясь одной из самых представительных, что вызывает законный интерес участников и посетителей. На ней демонстрируется широкий спектр товаров туркменских производителей, представляющих различные отрасли национальной промышленности и сельского хозяйства. По мнению экспертов, туркменская продукция обладает высочайшим качеством, соответствует лучшим мировым стандартам. Закономерно, что в последние годы наблюдается стабильный рост туркменского экспорта в Россию. Очевидно, что успех туркменской экспозиции в Казани открывает перспективы для расширения сотрудничества и налаживания деловых и партнерских связей и с другими странами.

Визит делегации Туркменистана во главе с Национальным Лидером туркменского народа в Казань, предстоящие встречи и контакты призваны стать значимым событием в процессе развития и углубления туркмено-российского межгосударственного сотрудничества, а также значительно укрепить связи нашей страны с государствами Исламского мира, создать новые условия и предпосылки для уважительного, конструктивного и взаимовыгодного партнерства. /// nCa, 16 May 2025 (in cooperation with MFA Turkmenistan)