Бегенч Караев – учёный, дипломат и «инженер» смыслов

Аллаберды Ниязов

Друзья и знакомые Бегенча Сапаровича Караева в шутку нередко сравнивают его с Рене Декартом или Готфридом Лейбницем. Оба этих великих учёных и Декарт, и Лейбниц умели гармонизировать математическую строгость с глубоким гуманитарным пониманием человеческой сущности. Они, изучая что-либо, находили в нём баланс архитектурного построения со смыслом предназначения, существования предмета. Вот таким даром обладает, по мнению хорошо знающих его личностей, и наш герой – старший преподаватель института международных отношений МИД Туркменистана Бегенч Караев.

Его необычный путь к вершинам науки берёт начало с 80-х годов прошлого столетия. Окончив Туркменский государственный архитектурно-строительный институт и получив специальность «инженер-механик», он начинает трудиться простым мастером на Бюзмеинском опытно-экспериментальном и инструментально-механическом заводе. Судьба, словно испытывая Караева, проводила свой эксперимент над молодым специалистом: что возьмёт в нём вверх – строгие, сухие законы механики и математики, которым пять лет обучали его в вузе, или стремление к творческому осмыслению, познанию сущности и предназначению предметов.

Как рассказывает сам Бегенч Сапарович, все аспекты, да и сама суть человеческой жизни символизирует некое уравнение с неизвестными. Математик может удовольствоваться, когда найдёт искомый «Х» (икс), и скажет, что задача решена, ибо уравновешены обе стороны знака равенства. Но в жизни, оказывается, действуют законы фундаментальных наук совершенно другого уровня, где над дробью искомого общего знаменателя балансирует целая гамма переменных аргументов.

Работа с рабочим коллективом, наладка и ремонт сложных технологических линий, где зачастую лидируют не новоиспечённые инженеры, а опытные слесари- 6 разрядники, открыли глаза многим вещам, о которых не читали лекции студентам. Заводской опыт пригодился Караеву впоследствии, уже в работе с молодёжью, когда он был приглашён руководить лекторской группой Ашхабадского областного комитета комсомола. Этот бесценный опыт работы с людьми, школа закаливания характера и приобретения жизненно важных ориентиров постепенно приводят его к изучению постулатов и законов философии.

Спустя десять лет он уже имел учёную степень кандидата философских наук, успешно защитив диссертацию в апреле 1991 года в Москве. В конце 90-х судьба в очередной раз делает крутой вираж, когда Караева приглашают для работы во внешнеполитическое ведомство Туркменистана. Около двух десятков лет он трудился на ответственных должностях в МИДе страны, внося свой посильный вклад учёного-дипломата, для решения задач, поставленных перед ведомством.

Думается, теперь можно утверждать, что жизненный и трудовой опыт, накопленный, в том числе и в МИДе, окончательно победил в нём технаря, превратив его в «инженера» смыслов. Он стал аналитиком, человеком, который мог превратить бессистемный поток информации в понятную, вдохновляющую и логичную концепцию. А в наше время, в эпоху информационных перегрузок, такие способности не лишние, а может быть, остро необходимые для педагога. И уже в качестве преподавателя Бегенч Сапарович полностью отдаётся изучению философских аспектов международных событий и проблем.

Он автор около полутора сотен научных и популярных статей, множества учебных пособий и книг. Б. Караев является экспертом и консультантом большого количества общественных и научных центров. За свои труды Б. С. Караев отмечен многочисленными Почётными грамотами, награждён медалью «Watana bolan söýgüsi üçin» («За любовь к Отечеству» – 1999 год), юбилейной медалью «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna» (2011 год).

На недавнем заседании в Академии наук, состоявшемся в честь Дня науки, Бегенчу Сапаровичу Караеву решением Высшей Аттестационной комиссии Туркменистана в торжественной обстановке вручено Свидетельство о присвоении ему степени «Доктора философских наук».

Думается, что и это не пик научной и педагогической деятельности, которого достиг Караев, ведь его огромный опыт, жизненные установки, нацеленные на поиск нового, подсказывают, что на своём поприще педагога он добьётся новых успехов в деле воспитания молодых кадров для дипломатической школы Туркменистана. ///первоначально опубликовано порталом «Туркменистан: Золотой Век» 30 июня 2026 г.