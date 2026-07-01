Министр иностранных дел Казахстана находится с визитом в Туркменистане

C 30 июня по 1 июля 2026 года в Туркменистане с официальным визитом находится Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.

В ходе визита планируется обсуждение широкого круга вопросов казахстанско-туркменского сотрудничества, включая развитие политического диалога, укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей, расширение культурно-гуманитарного взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Особое внимание будет уделено реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

В первый день визита для казахстанской делегации была организована культурная программа. Об этом сообщает THP.

По прибытии делегация Казахстана направилась в столичный парк «Лачын», где Кошербаев принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику выдающемуся казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунабаеву.

Следующим пунктом программы стало посещение Монумента Независимости Туркменистана — одного из ключевых мемориальных комплексов страны. Представители Казахстана почтили память национальных героев, возложив к подножию монумента цветы.

Затем делегация посетила Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана.///nCa, 30 июня 2026 г.