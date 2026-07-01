ООН и Правительство Туркменистана обсудили мониторинг обязательств в области прав человека

Ашхабад, 29 июня 2026 г. — Представители национальных институтов и агентств Организации Объединенных Наций встретились, чтобы обсудить практические подходы к мониторингу выполнения обязательств Туркменистана в области прав человека в рамках Универсального периодического обзора (УПО).

Встреча, организованная Офисом Постоянного координатора ООН совместно с Институтом государства, права и демократии Туркменистана и УВКПЧ ООН в качестве технического руководителя со стороны ООН, собрала вместе ключевые министерства и ведомства. В их числе — министерства труда, образования, юстиции, финансов и экономики, миграции и статистики, а также Парламент (Меджлис), Аппарат Омбудсмена, правоохранительные органы и партнеры из ООН. Целью встречи стало изучение методологий оценки прогресса в реализации рекомендаций УПО, поддержанных Туркменистаном.

В ходе четвертого цикла УПО в ноябре 2023 года Туркменистан получил 228 рекомендаций от государств-членов ООН и выразил поддержку 146 из них, продемонстрировав твердую приверженность продвижению прав человека. Развивая эту приверженность, ООН и Правительство Туркменистана включили специальный индикатор, связанный с УПО, в Рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития между ООН и Туркменистаном (РПСООН) на 2026–2030 годы. Этот индикатор будет измерять прогресс в реализации поддержанных рекомендаций и, следовательно, требует определения базового уровня и целевых показателей. Было особо отмечено, что Туркменистан стал первой страной, включившей подобный индикатор в Рамочную программу сотрудничества, продемонстрировав тем самым хорошую практику интеграции правозащитных механизмов в документы стратегического сотрудничества ООН с государствами-членами.

Эти консультации были сосредоточены на поиске надежных, основанных на фактах и последовательных методологий для оценки статуса выполнения данных рекомендаций. В ходе дискуссий также было подчеркнуто, как подобные методологии могут поддержать национальные процессы планирования, мониторинга и отчетности в области прав человека.

Повестка дня включала обзор рекомендаций УПО, презентации соответствующих замечаний надзорных органов Международной организации труда (МОТ), а также первоначальный обмен мнениями о возможных подходах к установлению базовых и целевых значений для согласованного индикатора.

Участники подчеркнули важность скоординированных действий, надежных данных и инклюзивных подходов при отслеживании прогресса в выполнении обязательств по правам человека. Итоги встречи послужат основой для разработки прочной базы мониторинга выполнения рекомендаций УПО в рамках РПСООН на 2026–2030 годы.

Организация Объединенных Наций по-прежнему привержена поддержке Туркменистана в укреплении национального потенциала по реализации, мониторингу и отчетности в области прав человека в соответствии с международными стандартами и приоритетами развития страны.

/// ООН в Туркменистане, 30 июня 2026 г.