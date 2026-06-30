Дмитрий Шлапаченко завершает свою миссию Постоянного координатора ООН в Туркменистане

30 июня 2026 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко, завершающим свою миссию в Туркменистане. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия между Туркменистаном и системой ООН, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках реализации общих целей устойчивого развития.

Мередов отметил значительный вклад Шлапаченко в реализацию совместных программ и проектов, направленных на социально-экономическое развитие и достижение Целей устойчивого развития.

Было подчеркнуто, что Туркменистан придаёт важное значение развитию многопланового сотрудничества с ООН, рассматривая ООН в качестве ключевого международного партнёра в вопросах мира, безопасности и устойчивого развития.

Министр пожелал Дмитрию Шлапаченко успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

В завершение встречи Дмитрий Шлапаченко выразил благодарность руководству Туркменистана за оказанное содействие и поддержку в период выполнения своей миссии в стране. ///nCa, 30 июня 2026 г.