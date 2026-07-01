Прогнозирование в действии: ускорение трансформационных процессов в области ЦУР в Туркменистане

Владимир Валетка, экономист

В Туркменистане системное мышление и стратегическое прогнозирование (форсайт) помогли Страновой команде ООН (СК ООН) более эффективно взаимодействовать с Правительством для определения стратегических точек входа. Это необходимо для продвижения национальных стремлений в области развития и ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Такой сдвиг произошел не в одночасье. Он стал результатом поэтапного подхода — неуклонного наращивания внутреннего потенциала, совершенствования процессов и укрепления уверенности СК ООН для перехода от диагностического анализа к перспективному, ориентированному на конкретные действия принятию решений.

Как все начиналось

Когда в 2022 году я присоединился к Офису Постоянного координатора (ОПК) в Туркменистане в качестве экономиста, одной из моих первоочередных задач было сделать анализ ситуации в стране более практическим. Для Общего странового анализа (ОСА) 2022 года мы применили призму системного мышления и определили десять межсекторальных идей, которые потенциально могли бы лечь в основу совместного программирования. Два года спустя, в 2024 году, при поддержке Лаборатории будущего ООН (UN Futures Lab) и внешнего эксперта, мы внедрили форсайт-подход во время выездного заседания СК ООН. Цель состояла в том, чтобы превратить ОСА в механизм непрерывного осмысления — механизм, который со временем будет определять не только сам анализ, но и Рамочную программу сотрудничества, а также связанные с ней совместные программы.

Для институционализации системного мышления и прогнозирования в нашей работе СК ООН поручила Офису Постоянного координатора в первую очередь укрепить внутренний потенциал по этим направлениям. Сотрудники ОПК первыми расширили свои знания в области навыков «ООН 2.0» (UN 2.0). Это включало в себя более глубокое понимание концепции упреждающего управления (anticipatory governance) и стратегического прогнозирования для комплексного планирования ЦУР, использование горизонт-сканирования (horizon scanning), знакомство с поведенческими науками и применение инструмента Power BI. Следующим шагом стала разработка Краткого руководства по прогнозированию (Rapid Foresight Tool) — лаконичного внутреннего документа из двух страниц и семи шагов, призванного помочь членам СК ООН самостоятельно проводить форсайт-сессии.

Мы протестировали этот инструмент в ходе обновления ОСА в октябре 2025 года с участием около 30 человек, включая членов Целевой группы по форсайту и страновому анализу (которую я возглавляю как экономист ОПК) и Группы по мониторингу, оценке и обучению (МОО). По итогам успешного пилотного проекта и с учетом отзывов участников тренинга инструмент был дополнительно упрощен и окончательно доработан для более широкого использования. Впоследствии СК ООН утвердила Краткое руководство по форсайту для реализации Рамочной программы сотрудничества. Кроме того, Целевая группа по форсайту и страновому анализу была официально включена в структуру управления Рамочной программой сотрудничества на 2026–2030 годы, что закрепило форсайт в качестве постоянного метода работы. С тех пор обучение прогнозированию стало обязательным для членов СК ООН, чтобы совместное программирование и анализ неизменно опирались на долгосрочное, упреждающее и учитывающее риски мышление.

Форсайт в действии: определение стратегических точек входа в энергетическом секторе

Стратегическое прогнозирование оказалось особенно ценным в энергетическом секторе, учитывая его центральную роль в экономике страны, а также важность одновременного управления краткосрочным повышением эффективности и долгосрочными рисками энергетического перехода. С помощью форсайт-анализа СК ООН помогла Правительству позиционировать сокращение выбросов метана как высокоэффективный и прагматичный первый шаг в рамках более широкого пути перехода к зеленой энергетике. Это внесло вклад в обязательство Туркменистана снизить выбросы метана на 30 процентов к 2030 году — что потенциально эквивалентно примерно одному проценту глобального сокращения выбросов метана в энергетическом секторе.

Хотя Правительство уже взяло на себя обязательства по сокращению выбросов метана, совместная программа «Поддержка выработки политики и наращивание национального потенциала для перехода к зеленой энергетике в Туркменистане» (ноябрь 2024 г. — ноябрь 2025 г.), финансируемая Совместным фондом ЦУР, обеспечила важнейшую точку входа для углубления взаимодействия. Это было достигнуто за счет привлечения заинтересованных сторон к продвижению энергоэффективности для достижения ключевых задач ЦУР. В рамках программы консультант по форсайту руководил структурированным пятиэтапным процессом:

Определение рамок (Scoping): проведение нескольких очных и виртуальных встреч для согласования целей и аналитической дорожной карты.

проведение нескольких очных и виртуальных встреч для согласования целей и аналитической дорожной карты. Кабинетное исследование (Desk review): изучение исторических и текущих документов.

изучение исторических и текущих документов. Горизонт-сканирование (Horizon scanning): шесть структур СК ООН совместно выявили и проанализировали новые сигналы изменений.

шесть структур СК ООН совместно выявили и проанализировали новые сигналы изменений. Разработка сценариев (Scenario development): благодаря переходу от узкой тематической оптики к более широкой стратегической перспективе, этот шаг позволил сформировать ряд предпочтительных вариантов будущего и сценариев рисков. Это было необходимо для тестирования возможных путей энергетического перехода, а также определения приоритетных направлений для действий и управления рисками.

благодаря переходу от узкой тематической оптики к более широкой стратегической перспективе, этот шаг позволил сформировать ряд предпочтительных вариантов будущего и сценариев рисков. Это было необходимо для тестирования возможных путей энергетического перехода, а также определения приоритетных направлений для действий и управления рисками. Анализ и рекомендации (Analysis and recommendations): анализ сценариев методом обратного прогнозирования (backcasting) — движение в обратном направлении от предпочтительных вариантов будущего для определения действий, которые необходимо предпринять уже сегодня.

Проекты рекомендаций были представлены СК ООН для получения обратной связи. Итоговый отчет, дополненный независимым анализом спутниковых данных, определил сокращение выбросов метана как особо стратегическую точку входа. В условиях зависимой от газа экономики Туркменистана эта мера связала воедино климатические действия с операционной эффективностью, снижением потерь и более рациональным управлением ресурсами.

Под руководством Постоянного координатора отдельные структуры СК ООН затем вовлекли правительственные лица, принимающие решения, в открытые диалоги, основанные на доказательной базе. В ходе этих обсуждений было наглядно показано, как сокращение выбросов метана может одновременно способствовать продвижению национальных приоритетов — включая энергоэффективность, борьбу с изменением климата, экономическую устойчивость, создание рабочих мест и укрепление социальной защиты — и в то же время вносить вклад в глобальные климатические цели. Форсайт-подход помог привнести системный взгляд в политические дискуссии, сделал очевидными компромиссы и баланс интересов (включая то, кто выигрывает, кто теряет, а также последствия для реализации принципа «Никого не оставить позади») и, в конечном счете, способствовал признанию Правительством проблемы сокращения выбросов метана в качестве коллективного приоритета.

Долгосрочные инвестиции в сбор и анализ данных — такие как Мультииндикаторный кластерный обследование (MICS) и диагностика в рамках концепции «За пределами ВВП» (Beyond GDP) — также оказались важнейшим фактором для формирования такого пути энергетического перехода, который учитывает социальные аспекты и потребности уязвимых групп населения. Эти аналитические данные выявили «скрытые» уязвимости, включая рост показателей задержки роста у детей, крайне высокие личные расходы граждан на здравоохранение, широкое распространение неформальной занятости и ослабление социальной защиты. Данный массив доказательств укрепил позиции ООН во взаимодействии с Правительством для обеспечения того, чтобы этапы энергетического перехода были выстроены последовательно — так, чтобы защитить уязвимые домохозяйства, поддержать рабочие места и сохранить социальную и бюджетную устойчивость.

Перспективы на будущее

Развитие потенциала в области прогнозирования помогло СК ООН в Туркменистане перейти от ретроспективного диагностического анализа к перспективному выбору путей развития зависимой от газа экономики, включая реформу энергетического сектора, диверсификацию и управление системными рисками. Совместное прогнозирование развития энергетики и стресс-тестирование сценариев, проведенные совместно с международными финансовыми институтами (МФИ), продемонстрировали, что решения, принятые в ближайшие пять лет, будут иметь решающее значение для того, сможет ли Туркменистан обеспечить устойчивый и диверсифицированный рост.

Опираясь на эти доказательства и растущий интерес со стороны правительства, СК ООН в настоящее время разрабатывает совместную программу МФИ и ООН по сокращению выбросов метана с первоначальным пакетом смешанного финансирования в размере 30 миллионов долларов США (включая 10 миллионов долларов США в виде правительственного софинансирования). Эта программа призвана привлечь от 550 до 800 миллионов долларов США традиционных инвестиций со стороны национальных нефтегазовых компаний к 2030 году. Данная работа также может помочь укрепить доказательную базу для развивающейся нормативно-правовой базы Туркменистана в области климата и энергетики, включая обновление Обозначаемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ 3.0 / NDC 3.0).

Вдохновленная этим опытом, СК ООН приняла решение расширить практику прогнозирования и финансирования еще на три высокоэффективных направления перехода к ЦУР. При этом они будут явно увязаны с энергетическим переходом через общие риски и компромиссы, связанные с доступностью водных ресурсов, продовольственными системами, рабочими местами, бюджетной устойчивостью и экологической стабильностью. Специальное межтематическое исследование свяжет сценарии доступности воды с продовольственной безопасностью, агропродовольственным производством, занятостью, реагирующей на потрясения социальной защитой и результатами в области биоразнообразия. Параллельные политические диалоги были сфокусированы на «беспроигрышных» вариантах (“no regret” options) для защиты макроэкономической стабильности, привлечения высокодоходных инвестиций и защиты государственных финансов и молодой рабочей силы от глобальных энергетических и геополитических шоков.

В заключение

Прогнозирование — это не панацея. Однако в Туркменистане этот подход доказал свою неоценимую роль в преодолении разрыва между анализом и практической реализацией.

Сочетая горизонт-сканирование, стратегическое прогнозирование, комплексные стратегии финансирования ЦУР и понимание политической экономии, страновая команда ООН разработала дорожную карту для трансформационных изменений, которую можно постоянно обновлять по мере развития ситуации. В соответствии с пересмотренным Руководством по страновому анализу, как экономист ОПК и руководитель Целевой группы по форсайту и страновому анализу, я по-прежнему привержен делу проведения регулярных форсайт-сессий — например, во время выездных заседаний СК ООН — для поддержания долгосрочного и учитывающего риски мышления. ///первоначально опубликовано на сайте «ООН Туркменистан»