Делегация Туркменистана приняла участие в Четвертой Конференции высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств стран-членов ООН

29 июня, туркменская делегация во главе с заместителем министра национальной безопасности Туркменистана приняла участие в Четвертой Конференции высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств государств-членов, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

На полях форума делегация также приняла участие в параллельном мероприятии, посвященном национальным и региональным контртеррористическим стратегиям, а также практическому опыту в области предотвращения и противодействия насильственному экстремизму, ведущему к терроризму.

В ходе своего выступления представители Туркменистана подчеркнули, что превентивные меры остаются стратегическим национальным приоритетом. Данный курс неразрывно связан с внешней политикой постоянного нейтралитета страны, принципами превентивной дипломатии и регионального сотрудничества.

Особое внимание в заявлении туркменской стороны было уделено ключевым аспектам обеспечения региональной стабильности:

системам раннего предупреждения;

укреплению устойчивости общества к радикальным идеологиям;

обеспечению безопасности государственных границ;

наращиванию институционального потенциала профильных ведомств.

Туркменистан подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению комплексных и перспективных подходов к борьбе с терроризмом в тесном взаимодействии с международными партнерами, включая ООН, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТ), Контртеррористическое управление ООН (КТУ ООН), Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и ОБСЕ. ///nCa, 30 июня 2026 г.