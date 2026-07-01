Авиационный Шелковый путь: соединяя Евразию через небеса

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На протяжении веков Шелковый путь связывал цивилизации Евразии через сеть торговых маршрутов, по которым между Востоком и Западом перемещались товары, идеи, технологии и культуры.

В XXI веке эта концепция получила новое воплощение в различных формах в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП). Среди них — Авиационный Шелковый путь (также известный как Воздушный Шелковый путь). Эта структура призвана использовать авиацию в качестве катализатора для развития взаимосвязанности, торговли, логистики, туризма и экономического сотрудничества.

В то время как железные и автомобильные дороги, порты и трубопроводы зачастую доминируют в дискуссиях о евразийской взаимосвязанности, авиация становится все более незаменимым компонентом современной торговли. Высокостоимостные товары, грузы сферы электронной коммерции, скоропортящиеся продукты, медицинские товары и деловые поездки — все это напрямую зависит от эффективных сетей воздушного транспорта. Авиационный Шелковый путь нацелен на обеспечение именно такой связанности.

Что такое Авиационный Шелковый путь?

Авиационный Шелковый путь — это структура сотрудничества в сфере авиации, разработанная в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Впервые предложенная Председателем КНР Си Цзиньпином в 2017 году, она является частью более широкой стратегии взаимосвязанности «четыре в одном», которая охватывает сухопутные, морские, воздушные и киберпространственные связи.

Вместо того чтобы быть каким-то одним маршрутом или проектом, это всеобъемлющая рамочная программа для сотрудничества в области авиации между странами-участницами.

В число ее основных целей входят:

Расширение международных пассажирских и грузовых авиамаршрутов.

международных пассажирских и грузовых авиамаршрутов. Развитие авиационных хабов и логистических центров.

авиационных хабов и логистических центров. Улучшение аэропортовой инфраструктуры и сотрудничества в сфере аэронавигации.

аэропортовой инфраструктуры и сотрудничества в сфере аэронавигации. Содействие взаимодействию в области авиационной безопасности, экологии и технологий.

взаимодействию в области авиационной безопасности, экологии и технологий. Продвижение гуманитарных обменов, туризма и деловых поездок.

гуманитарных обменов, туризма и деловых поездок. Укрепление цепочек поставок авиагрузов и логистики электронной коммерции.

цепочек поставок авиагрузов и логистики электронной коммерции. Поощрение сотрудничества в сфере лизинга воздушных судов, авиационных услуг и аэрокосмической промышленности.

Наиболее известным воплощением этой концепции является грузовой коридор Чжэнчжоу — Люксембург, который часто называют флагманским проектом Воздушного Шелкового пути. Этот маршрут превратился в крупный логистический мост, связывающий Китай с Европой по модели «двух хабов», соединяющей аэропорт Чжэнчжоу в центральном Китае и аэропорт Люксембурга в самом сердце Европы.

Чего Авиационный Шелковый путь достиг к настоящему времени?

Спустя почти десятилетие после своего запуска Авиационный Шелковый путь принес ощутимые результаты. Согласно данным Управления гражданской авиации Китая (CAAC) и Государственного комитета по развитию и реформам КНР (NDRC), Китай в настоящее время выполняет регулярные пассажирские рейсы в 61 страну-партнера по инициативе «Один пояс, один путь» и грузовые рейсы в 33 страны-партнера.

За всю историю китайские авиакомпании выполняли маршруты в 110 стран-партнеров, создав авиационную сеть, которая в общих чертах отражает шесть основных экономических коридоров инициативы «Один пояс, один путь».

Масштабы этой деятельности значительны. В период с 2017 года по середину 2025 года Китай и страны-партнеры по инициативе «Один пояс, один путь» выполнили около 1,56 миллиона рейсов, перевезли 200 миллионов пассажиров и транспортировали почти 6 миллионов тонн грузов и почты.

Коридор Чжэнчжоу — Люксембург стал наглядной демонстрацией того, чего можно достичь благодаря взаимосвязанности под руководством авиации. Этот маршрут расширился до сети, охватывающей сотни городов в Европе, Азии и Северной Америке. Объемы грузоперевозок превысили один миллион тонн, в то время как сопутствующие инвестиции принесли существенную экономическую отдачу и способствовали превращению Чжэнчжоу в один из крупнейших грузовых аэропортов мира.

Авиационный Шелковый путь также продемонстрировал свою устойчивость во время пандемии COVID-19. В то время как многие транспортные каналы столкнулись с серьезными перебоями, по воздушным грузовым маршрутам продолжалась транспортировка медицинских товаров и товаров первой необходимости, что подчеркнуло стратегическую важность авиации в глобальных цепочках поставок.

Еще одним заметным достижением стало расширение сотрудничества за рамки исключительно сферы перевозок.

Авиационные ведомства все активнее взаимодействуют в вопросах гармонизации нормативно-правовой базы, управления безопасностью полетов, экологической устойчивости, цифровых технологий и обучения авиационного персонала. Такая «мягкая взаимосвязанность» зачастую не менее важна, чем физическая инфраструктура, поскольку именно она обеспечивает беспрепятственное проведение международных операций.

Почему Центральная Азия имеет важное значение

Если Европа представляет собой западный конечный пункт Авиационного Шелкового пути, то Центральная Азия занимает его географическое сердце.

Исторически Центральная Азия служила перекрестком древнего Шелкового пути. Сегодня регион вновь оказывается в центре евразийской взаимосвязанности. Пять центральноазиатских республик расположены между Китаем, Россией, Южной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой, что делает их естественными транзитными пунктами как для воздушного, так и для наземного транспорта.

Для Авиационного Шелкового пути Центральная Азия предлагает несколько стратегических преимуществ:

Естественный транзитный коридор Рейсы между Восточной Азией и Европой часто пересекают воздушное пространство Центральной Азии. Расположение региона позволяет авиакомпаниям оптимизировать маршруты, сокращать время полета и повышать операционную эффективность. По мере расширения глобальной авиации роль Центральной Азии как воздушного моста, вероятно, будет возрастать.

Развивающиеся авиационные рынки Экономики стран Центральной Азии становятся более диверсифицированными и более интегрированными на международном уровне. Рост торговли, туризма, деловых поездок и электронной коммерции формирует спрос на улучшение воздушного сообщения. Участие в Авиационном Шелковом пути может помочь странам модернизировать аэропорты, привлекать авиакомпании и повышать качество авиационных услуг.

Возможности в сфере грузоперевозок и логистики Рост электронной коммерции и цепочек поставок, критичных ко времени доставки, повысил значимость авиаперевозок. Аэропорты Центральной Азии могут позиционировать себя как региональные грузовые хабы, связывающие Китай, Европу, Ближний Восток и Южную Азию. Такая роль дополнила бы растущее значение региона в железнодорожном и автомобильном транзите.

Развитие инфраструктуры Китай и страны Центральной Азии уже начали институциональное сотрудничество в сфере авиации. В 2023 году Управление гражданской авиации Китая (CAAC) подписало меморандумы с Казахстаном и Таджикистаном о совместном строительстве Воздушного Шелкового пути. Эти соглашения охватывают координацию политики, сотрудничество в области инфраструктуры, стандарты безопасности, экологическую устойчивость и технологическое взаимодействие.

Туризм и гуманитарные обмены Улучшение воздушного сообщения снижает барьеры для путешествий и инвестиций. Прямые рейсы стимулируют туризм, академические обмены, деловое сотрудничество и культурное взаимодействие. Для государств Центральной Азии, стремящихся диверсифицировать свои экономики, авиация может стать важным фактором роста.

Выгоды для Центральной Азии

Авиационный Шелковый путь открывает ряд потенциальных преимуществ для стран Центральной Азии:

Диверсификация экономики: укрепление авиационного сектора снижает зависимость от сырьевых товаров и создает новые возможности в сферах логистики, туризма, услуг и технологий.

укрепление авиационного сектора снижает зависимость от сырьевых товаров и создает новые возможности в сферах логистики, туризма, услуг и технологий. Развитие хабов: такие города, как Алматы, Астана, Ташкент, Ашхабад, Бишкек и Душанбе, могут укрепить свои позиции в качестве региональных авиационных узлов.

такие города, как Алматы, Астана, Ташкент, Ашхабад, Бишкек и Душанбе, могут укрепить свои позиции в качестве региональных авиационных узлов. Интеграция в глобальные цепочки поставок: улучшение воздушного сообщения позволяет местному бизнесу участвовать в международной торговле высокостоимостными товарами.

улучшение воздушного сообщения позволяет местному бизнесу участвовать в международной торговле высокостоимостными товарами. Трансфер технологий: сотрудничество в области управления воздушным движением, систем безопасности, эксплуатации аэропортов и экологической устойчивости способно повысить отраслевые стандарты.

сотрудничество в области управления воздушным движением, систем безопасности, эксплуатации аэропортов и экологической устойчивости способно повысить отраслевые стандарты. Создание рабочих мест: развитие аэропортов и сопутствующих авиационных услуг создает квалифицированные рабочие места и поддерживает местные экономические экосистемы.

Что немаловажно, авиационная взаимосвязанность дополняет железные дороги, автомагистрали и морские маршруты, а не конкурирует с ними. Стратегическая ценность региона возрастает, когда все виды транспорта функционируют как единая интегрированная система.

Является ли Авиационный Шелковый путь открытой концепцией?

Один из наиболее важных вопросов заключается в том, функционирует ли Авиационный Шелковый путь как эксклюзивный геополитический проект или как открытая рамочная программа, способная интегрироваться с другими международными авиационными инициативами.

Факты свидетельствуют о том, что эта концепция по своей сути является открытой.

В отличие от фиксированного транспортного коридора, авиация функционирует на основе глобальных стандартов, установленных такими организациями, как Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Деятельность авиакомпаний, аэропортов и систем аэронавигации зависит от международной операционной совместимости. В результате любая успешная авиационная инициатива должна быть совместима с глобальными нормами.

Авиационный Шелковый путь, судя по всему, следует именно этой логике. Его акцент на развитие маршрутов, инфраструктурную взаимосвязанность, нормативное сотрудничество и технологическое взаимодействие в значительной степени совместим с другими региональными и глобальными авиационными программами. Вместо замены существующих авиационных структур он стремится добавить новые связи и мощности.

Это означает, что Авиационный Шелковый путь потенциально может стыковаться и гармонично сочетаться с:

Средним коридором и инициативами по развитию Транскаспийской взаимосвязанности.

и инициативами по развитию Транскаспийской взаимосвязанности. Европейскими авиационными сетями.

авиационными сетями. Авиационными хабами стран Персидского залива.

стран Персидского залива. Программами развития воздушного транспорта Южной Азии.

воздушного транспорта Южной Азии. Международными логистическими платформами в сфере грузоперевозок и электронной коммерции.

в сфере грузоперевозок и электронной коммерции. Глобальными инициативами в области устойчивого развития и «зеленой» авиации.

Таким образом, его успех будет зависеть не только от китайских инвестиций или политической поддержки, но и от того, насколько эффективно страны-участницы интегрируют его в свои собственные национальные стратегии развития и более широкие международные партнерства.

Путь вперед

Авиационный Шелковый путь отражает более масштабную трансформацию самого характера взаимосвязанности. В цифровую эпоху экономическая конкурентоспособность все больше зависит от скорости перемещения людей, товаров, информации и услуг. Авиация обеспечивает именно тот темп, который необходим современным экономикам.

Для Центральной Азии эта концепция открывает возможность использовать свое географическое положение совершенно по-новому. Регион издавна извлекал выгоду из своего расположения на сухопутных путях, связывающих Восток и Запад. Авиационный Шелковый путь переносит это преимущество в небеса.

При условии инклюзивной реализации на принципах сотрудничества Авиационный Шелковый путь может стать чем-то большим, нежели просто компонентом инициативы «Один пояс, один путь». Он способен превратиться в подлинно международную платформу, которая дополнит существующие авиационные сети, укрепит евразийскую взаимосвязанность и поможет превратить Центральную Азию из транзитного региона в динамичный авиационный перекресток XXI века. ///nCa, 26 июня 2026 г.