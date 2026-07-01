Искусство, звучащее среди величественных руин

В последнее время открытые площадки Турции, в том числе древние памятники и театры, привлекают внимание всего мира в социальных сетях. Миллионы людей посмотрели ставшее вирусным видео из открытого театра в эгейском городе Измир, где во время финальной сцены спектакля «Ромео и Джульетта» на сцену неожиданно забрела кошка, вызвав восторг зрителей и актеров. Еще один широко разошедшийся ролик — трансляция стартового матча сборной Турции на Чемпионате мира против Австралии в древнем театре Антифеллос в Каше на Турецкой Ривьере. Историческое место, где также ежегодно проходит Кинофестиваль в Каше, заполнили более 4 000 зрителей, создав незабываемую атмосферу на фоне потрясающего Средиземного моря.

Когда-то эти удивительные сооружения древнего мира служили ареной для гладиаторских боев, театральных представлений и древних трагедий, а сегодня, как и столетия назад, они по-прежнему остаются оживленными центрами культурной жизни. В наши дни они дарят посетителям уникальную возможность прикоснуться к культуре в атмосфере, где оживает сама история. И этим летом несколько древних городов Турции вновь примут у себя фестивали оперы и балета, превратив многовековые достопримечательности в впечатляющие сцены под открытым небом. На фоне захватывающих дух исторических декораций эти мероприятия гармонично сочетают в себе вечную красоту сценического искусства с непреходящим наследием древнего мира. Сливаясь воедино, история и искусство подарят зрителям незабываемые впечатления, не имеющие себе равных.

Вечера оперы под небом Эгейского и Средиземного морей

Сезон фестивалей стартует в древнем городе Эфес, одном из самых знаковых археологических памятников Турции. С 26 июня по 8 июля здесь пройдет 9-й Международный фестиваль оперы и балета в Эфесе, в программе которого представлены такие захватывающие произведения, как «Лебединое озеро», «Кармина Бурана» и «Тоска». Под звездным небом Древний театр Эфеса вновь примет любителей сценического искусства со всего мира.

Далее в этом сезоне в центре внимания окажется уникальная жемчужина Анталии — Аспендос. Аспендос, известный благодаря одному из наиболее хорошо сохранившихся римских театров в Средиземноморье и исключительно хорошо сохранившейся системе акведуков, входит в число самых популярных древних достопримечательностей региона. Уже более трех десятилетий в этом древнем городе проходит Международный фестиваль оперы и балета в Аспендосе. В этом году 33-й фестиваль пройдет с 12 по 26 сентября, предлагая зрителям спектакли мирового уровня в театре с великолепной акустикой и в необыкновенной исторической обстановке.

Балетное лето в самом сердце Бодрума

Летний сезон в Мугле — регионе, расположенном на стыке Эгейского и Средиземного морей и известном своими курортными городами, входящими в число самых известных в Турции, — также озаряется светом искусства. Ежегодный фестиваль балета, проходящий в историческом замке в Бодруме, знаменитом своими роскошными курортами, по-прежнему вызывает огромный интерес. В этом году 23-й Международный фестиваль балета в Бодруме вновь примет любителей искусства в период с 31 июля по 13 августа.

Помимо своих впечатляющих представлений, Эфес, Аспендос и замок в Бодруме предлагают еще один незабываемый культурный опыт после захода солнца. В рамках турецкой инициативы «Ночные музеи» посетители могут осмотреть Эфес и Аспендос при особом освещении, открывая для себя неподвластную времени красоту этих древних памятников в уникальной вечерней атмосфере. Музей подводной археологии Бодрума, расположенный на территории исторического замка и включенный в проект «Ночные музеи», также приглашает посетителей на вечерние экскурсии.

Наряду с фестивалями оперы и балета в древних городах Турции в течение всего года проводится множество разнообразных культурных мероприятий. Фестиваль «Фаселис» собирает музыкантов мирового уровня в уникальной исторической обстановке, а Театральный фестиваль в Бергаме предлагает зрителям удивительные постановки на фоне одного из самых захватывающих древних пейзажей страны. В то же время продолжающиеся археологические раскопки позволяют делать новые открытия, добавляя новые страницы в историю этих древних мест. Совсем недавно на месте раскопок была обнаружена мозаика римской эпохи с изображением юного Эвримедона — бога реки, связанного с древним Аспендосом. Этим летом гости страны смогут познакомиться как с богатой культурной жизнью, так и с постоянно развивающимся культурным наследием древних городов Турции. ///nCa, 1 июля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)