Пресс-тур в Республику Беларусь #10: Парад Победы в Минске – единство и сила народа

Эльвира Кадырова, Минск, 9 мая 2025 г.

9 мая 2025 года Минск с размахом отметил 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Военный парад на проспекте Победителей стал кульминацией празднования, собрав тысячи зрителей, ветеранов.

Этот день, пропитанный болью и радостью, наполненный слезами и теплыми улыбками, подчеркнул то, что Беларусь – это страна, свято чтящая свою историю.

Несмотря на прохладную погоду в вечернее время, проспект Победителей заполнили реки жителей и гостей столицы, многие с цветами, георгиевскими лентами, флагами Беларуси.

Торжества начались в 8:30 вечера, на центральную трибуну прибыли ветераны ВОВ и Президент Беларуси Александр Лукашенко. «9 мая 1945 года небо осветили первые праздничные салюты. Началась мирная жизнь, в которой мы неустанно ведем счет годам и дням событий Великой Отечественной войны. Вот уже 80 лет празднуем победу, вспоминая героев и склоняя головы перед павшими. Мы проводим парад во славу тех, кто не дрогнул и мужественно сражался, замедляя ход машины смерти, равняющей с землей города, села, судьбы и жизни», — подчеркнул глава Беларуси.

В параде Победы 2025 года приняли участие более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 39 самолетов и вертолетов.

Парад акцентировал международный размах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Парадом прошли расчеты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана.

На параде также присутствовали представители прессы стран СНГ и ЕАЭС – Азербайджана, России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана Таджикистана, Узбекистана, Молдовы.

Ярким завершением Парада стала музыкально-танцевальная композиция – 1250 юношей и девушек, одетых в стиле советской эпохи, исполнили Вальс Победы. После театрализованного выступления небо озарил грандиозный фейерверк.

Военный парад 9 мая 2025 года в Минске стал настоящим актом единения белорусского народа и прежде всего проявлением силы его духа. ///nCa, 10 мая 2025 г.