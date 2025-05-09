Пресс-тур в Республику Беларусь #9: В небо и за его пределы: поездка в Минский аэроклуб и встреча с первой женщиной космонавтом Беларуси Мариной Василевской

Эльвира Кадырова, Минск, 8 мая 2025 г.

На аэродроме Липки, в одном километре восточнее Минска, где воздух пропитан запахом авиационного керосина, а горизонт оживает от гула двигателей, расположился Минский аэроклуб ДОСААФ имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца.

Здесь же, 19 октября 2024 года, открылся обновленный Музей авиации и космонавтики — место, где оживает история покорения неба и космоса. Журналистская экскурсия в этот уникальный комплекс стала настоящим погружением в мир авиации, вдохновения и патриотизма.

Минский аэроклуб, основанный в 1934 году, — это не только площадка для полетов. Прежде всего сюда приходят те, кто мечтает о штурвале или парашюте. На аэродроме Липки кипит жизнь: учебные самолеты Ан-2, Як-52, вертолеты Ми-2 взмывают в воздух и приземляются.

Музей авиации и космонавтики – это захватывающая дух экспозиция под открытым небом, которая включает более 50 летательных аппаратов, от планеров до боевых истребителей. Здесь можно увидеть Як-18, на котором учился летать Юрий Гагарин и первый президентский борт Ту-154М, служивший с 1995 по 2016 год.

Космическая часть экспозиции — отдельная гордость музея. Два спускаемых аппарата «Союз», доставленных из Королева, позволяют заглянуть в мир космонавтики.

В павильоне «Космос» представлены личные вещи белорусских космонавтов, включая Петра Климука и Владимира Коваленка, а также уникальная дверь из гостиницы «Космос» с автографами 32 астронавтов. Одним словом, это не просто экспонаты – это истории настоящий покорителей звезд.

Мы, журналисты смогли попасть на борт Ту-154М, сделать серию сэлфи.

А далее по программе с борта винтокрылой машины Ми-2 в течение получасового ознакомительного полета мы полюбовались красотами Минска.

Посещение аэроклуба и музея позволяет взглянуть еще и в будущее. Многие студенты авиационных факультетов выбрали профессию после визита сюда. От историй о подвигах летчиков до возможности прикоснуться к настоящему космическому аппарату — Минский аэроклуб оставляют след в сердце каждого посетителя.

Здесь же в аэроклубе состоялась наша встреча с Мариной Василевской, первой белорусской женщиной-космонавтом.

Эта хрупкая девушка с сияющей улыбкой, некогда бортпроводница «Белавиа», вывела Беларусь в ранг космических держав, став первым гражданином своей суверенной страны, вышедшим на орбиту.

Марина Василевская, родившаяся в Минске в 1990 году, никогда не думала, что ее судьба приведет к звездам. В детстве она мечтала стать учительницей. Проработав бортпроводницей в течение семи лет, она решила подать заявку на космический полет. Из более чем 3000 претенденток отбор прошли лишь шесть, а в мае 2023 года Марина была утверждена основным кандидатом для полета на корабле «Союз МС-25».

Затем последовала насыщенная подготовка в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина: тренировки в невесомости, занятия на тренажерах «Союза», отработка действий при нештатной посадке.

23 марта 2024 года в 15:36 по минскому времени корабль «Союз МС-25» с Мариной, космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон успешно стартовал к Международной космической станции (МКС). Полет продлился 14 суток.

На встрече Марина рассказала, что самое невероятное ощущение на старте, когда ты понимаешь, что ты сидишь в баллистической ракете и под тобой бурлит 300 тонн топлива, чувствуешь эту вибрацию. И ей не было страшно – поскольку она летала уже 7 лет, каждый месяц по 90 часов в небе.

А еще станция летит по одной траектории, у нее и разные витки, их шестнадцать, и потому космонавты встречают 16 рассветов и закатов за сутки.

На МКС Василевская провела семь научных целевых работ, включая съемку Земли, работу с бактериями и пробиотиками, и кстати все бактерии вернулись на Землю живыми.

Я задала вопрос Марине: какие наставления она могла бы дать тем, кто хочет встать на путь космонавтики, мальчишкам и девчонкам, мечтающим взлететь в звездное небо.

И вот, что ответила первая женщина-космонавт Республики Беларусь: «Конечно, нужно верить в себя, нужно верить в свои силы, не останавливаться на достигнутом, если ты споткнулся, то ты должен встать и дальше, потому что без трудностей не бывает успеха, и дерзать, мечтать, творить, любить, конечно, верить, что всё хорошее обязательно сбудется.

Марина Василевская — это символ целеустремленности и пример того, как идеи, подкрепленные трудом и поддержкой народа, могут унести за пределы Земли. Ее полет стал не только научным достижением, но и поводом для гордости каждого белоруса. ///nCa, 9 мая 2025 г.