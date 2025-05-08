Пресс-тур в Республику Беларусь #6 – Вкус Кобрина: путешествие по ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» и ОАО «Кобринский мясокомбинат»

Эльвира Кадырова, г. Кобрин, 7 мая 2025 г.

В ходе пресс-тура в Республику Беларусь журналисты стран СНГ и ЕАЭС побывали в Бресткой области, где в городе Кобрине посетили два градообразующих предприятия – ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» (КМСЗ) и ОАО «Кобринский мясокомбинат». Это одни из флагманов пищевой промышленности Беларуси. Сразу отмечу, что эти заводы не просто суперсовременные производственные площадки, а одновременно хранители традиций пищевой индустрии Беларуси, чья продукция известна далеко за пределами республики.

Кобринский маслодельно-сыродельный завод: каждая капля молока – под контролем качества

Туркменскому потребителю хорошо известно качество сыра «Черный принц», который можно встретить на полках известных супермаркетов страны. А теперь перенесемся почти на три тысячи километров западнее – туда, где рождается этот продукт.

Мы – на ОАО Кобринский маслодельно-сыродельный завод. Это предприятие с более чем 80-летним опытом работы и уникальными традициями производства.

Завод был образован в октябре 1939 года. Несмотря на то, что первые годы в истории предприятия, совпавшие со Второй мировой войной, оказались настоящим вызовом, коллектив завода героически уже в 1944 году начал производить нужную для народа продукцию: масло, творог и сыр.

В послевоенный период сыродельня восстановилась, а запуск новых производственных линий в 1968 году, стал основой для дальнейшего роста.

Примечательно, что в наш век всевозможных искусственных пищевых заменителей, завод держит марку – технологи придерживаются традиционных рецептур, основанных только на натуральном высококачественном отборном молоке.

Качество постигаемого молока тщательно анализируется. Контроль осуществляется непрерывно, поэтому для каждого хозяйства закуплено специализированное лабораторное оборудование: анализатор качества и анализатор количества в молоке соматических клеток. Для сохранения качества заготовляемого молока в процессе транспортировки создан специальный транспортный участок, насчитывающий более 30 новых автомолцистерн. Одной из важнейших задач в отечественной молочной продукции является обеспечение хозяйств холодильным оборудованием. В связи с этим с 2000 года по настоящее время в хозяйствах района обкатано и запущено в эксплуатацию более 130 холодильных установок.

Наряду с внедрением инновационных технологий, например упаковочных установок, и роботизацией, Кобринский маслодельно-сыродельный завод прежде всего остается твердым приверженцем качества. Без преувеличения, здесь – каждая капля молока под контролем: на предприятии внедрена система ИС «AITIS – прослеживаемость», которая позволяет отслеживать производство от поступающего сырья до готовой продукции.

Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 500 тонн молока в сутки. На долю предприятия приходится 8% переработанного молока в области и до 2% – в общем масштабе Республики Беларусь.

Ассортимент предприятия насчитывает более 150 видов молочной продукции в таких товарных группах как: сыр, масло, майонез, творог, сметана, мороженое.

Более 90 % произведенных сыров экспортируется предприятием. Экспорт осуществляется в такие страны как Россия, Узбекистан, Китай, Туркменистан, Казахстан.

Помимо того, что мы ознакомились с цехами предприятия, где творят молочное волшебство – нам была предложена дегустация мороженного, предназначенного для фризеров. У мороженного Вкус – насыщенный, с тонкой сладостью, а текстура «сливочная» идеально плотная.

Тепло попрощавшись с представителями завода, мы отправились на следующий объект согласно нашей программе.

Кобринский мясокомбинат

ОАО «Кобринский мясокомбинат» одно из самых продвинутых по технической оснащенности предприятий. Здесь производится около 15 тонн продукции в сутки. Ассортимент продукции насчитывает более 300 видов колбасных изделий, в том числе твердокопченые, сыровяленые изделия, а также полуфабрикаты.

Уникальности продукции Кобринского мясокомбината способствуют строгие правила гигиены, высокое качество и привлекательная упаковка, а также собственная сырьевая зона и осуществление контроля на всех стадиях производства.

Специалисты создали линейку, которая включает колбасные изделия, вареные колбасные изделия, полуфабрикаты, субпродукты, сосиски, сырокопченые изделия, варено-копченые изделия, сыровяленые изделия, копчености.

Задача завода – обеспечить потребителя натуральной и качественной продукцией.

Входим в цех — и сразу попадаем в царство ароматов: копченные колбасы, пряные специи, свежеприготовленные сосиски.

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Посещение Кобринского маслосыродельного комбината и мясокомбината позволило нам на локальном уровне познакомиться с принципами работы пищевой промышленности Беларуси, а также окунуться в уникальную атмосферу культуры города Кобрина.

Надо отметить, что сотрудники обоих предприятий испытывают гордость за свое дело, умело сочетая традиции и современные инновации.

Эти заводы — пример того, как традиции и инновации могут работать вместе. Кобринский маслодельно-сыродельный завод и мясокомбинат не просто производят еду, они создают историю, которой гордится вся Беларусь. ///nCa, 8 мая 2025 г.

Фото репортаж:

Кобринский маслодельно-сыродельный завод

Кобринский мясокомбинат