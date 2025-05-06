Пресс-тур в Республику Беларусь #2 – Кондитерская фабрика Коммунарка в Минске – Шоколадное царство в Белоруссии

Эльвира Кадырова, Минск, Беларусь, 5 мая 2025 г.

Завлекающий запах какао и нежные нотки ванили…. Кондитерская фабрика «Коммунарка» в Минске обещала нашей группе журналистов из стран СНГ и ЕАЭС незабываемое сладкое приключение.

Совместное открытое акционерное общество «Коммунарка» – это одно из крупнейших предприятий Беларуси с вековой историей. Хронология истории «Коммунарки» запечатлела путь от Кофейни с кондитерскими продуктами, пекарни-кондитерских продуктов Георгия Векентьевича Рачковского» (1905 год) до современного предприятия с мощными производственными линиями. Коммунаркой оно было названо в 1929 году в честь 12-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. Официальный день рождения — 1 мая 1931 года.

Сменялись эпохи и формации, а Коммунарка, свято берегла традиции кондитерской кулинарии, совершенствовала производство новыми рецептурами, сохраняя высокие стандарты качества.

Сегодня каждая третья шоколадка, которую потребляют в Белоруссии, сошла именно с конвейеров «Коммунарки», которая выпускает более 300 наименований продукции: «Столичные», «Красная шапочка», «Птичье молоко», «Любимая Аленка», «Грильяж» и др.

В одной плитке или маленькой конфетке – история, традиции, каждодневный труд кондитеров, выполняемый с любовью.

После небольшой вступительной теоретической части, мы экипировались согласно требованиям предприятия: тщательно спрятанные под шапочку волосы, халаты, бахилы. Мы прошли в конфетный цех, где гудели автоматизированные линии. Специалист предприятия Алина объяснила тонкости получения шоколада путем соответствующей обработки какао-бобов с нуля.

Шоколадный цех стал настоящим откровением. Завораживающее зрелище: жидкий шоколад заливается в формы, а конфеты с начинками обретают свои глянцевые оболочки.

Мы увидели, как создаётся «Любимая Алёнка» — шоколад, знакомый миллионам.

При этом фабрика не использует искусственные добавки, а рецептуры совершенствуются с учётом вкусов новых поколений. Например, недавние новинки — шоколад с коллагеном: едим шоколад, поднимаем себе настроение, а еще и омолаживаем организм.

Практическая часть экскурсии оказалась особенно приятной — дегустация пришлась как нельзя кстати, ведь к тому моменту всем уже хотелось чего-то сладкого. Прям в цехе нам предложили свежие конфеты, сошедшие прямо с конвейера, а еще каждый мог угоститься плиткой.

Как известно, шоколад способствует выработке эндорфинов и серотонина, наполняя нас радостью, энергией и хорошим настроением. И даже запах шоколада, по мнению ученых, способен укреплять иммунитет. Одним словом, визит на кондитерскую фабрику «Коммунарка» подарил заряд бодрости и отличного настроения. ///nCa, 5 мая 2025 г.

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