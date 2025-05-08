Пресс-тур в Республику Беларусь #5 – Сквозь время и пули: история мужества Брестской крепости

Эльвира Кадырова, Брест, 6 мая 2025 г.

Здесь остановилось время, запечатлев истории героизма, стойкости и мужества трагических первых дней Великой Отечественной войны. Такие мысли навевают первые минуты посещения Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», расположенного в Бресте на улице Героев обороны.

Уже на подходе к Холмским воротам, изрешечённым следами пуль, ощущается тяжесть исторических событий, свидетелями которых стала эта земля. Громкоговоритель, транслирующий мелодию «Священная война» и звуки боёв, усиливает эффект присутствия.

Крепость, построенная в 1833–1842 годах как военный объект Российской империи, стала символом героизма после 22 июня 1941 года, когда её гарнизон – всего 9 000 человек – в течение месяца сдерживал атаки во много превосходящие по численности немецкие войска. Находясь в окружении, испытывая острую нехватку боеприпасов, медикаментов, продовольствия и воды, воины Брестского гарнизона и члены их семей проявили исключительную стойкость и мужество.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой был официально открыт в сентябре 1971 года. На протяжении десятилетий форты, казармы и другие сооружения мемориала неоднократно реконструировались, происходила их поэтапная музеефикация, а сам ансамбль мемориала пополнялся новыми объектами, которые акцентировали внимание на героизме и цене мира. На сегодняшний день комплекс объединяет места боёв, руины, сохранившиеся сооружения крепости, скульптурные композиции и музейные экспозиции: Музей обороны Брестской крепости (1956), «Музей войны – территория мира» (2014), «Летопись Брестской крепости» (2019), «Оборона Восточного форта» (2020). В филиале «Музей 5 форт» – экспозиция «Форт № 5 Брестской крепости» (2021).

Сердце мемориала – площадь Церемониалов, где возвышается 100-метровый обелиск «Штык», видимый из любой точки города. Рядом — скульптура «Героям», изображающая солдата, защищающего знамя, и монумент «Жажда» — фигура бойца, тянущегося к воде, символизирующая страдания защитников, лишённых воды во время осады. Вечный огонь, зажжённый в 1971 году, горит у подножия главного монумента, а 200 плит с именами погибших образуют мемориальное кладбище. Здесь покоятся останки 1048 человек – представители более 30 национальностей, которые сражались в крепости.

Руины Белого дворца. Здесь 23 июля 1941 года был подписан акт о капитуляции, и к Восточному форту, где бои продолжались до августа. Надписи на стенах, вроде «Умираем, не сдаёмся», сделанные самими защитниками, пробирают до мурашек.

Александр Коркотадзе, директор «Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», рассказал журанлистам, что за январь-апрель 2025 года комплекс посетили 125 000 человек, было проведено более 3700 экскурсии, здесь побывали туристы из более чем 10 стран мира.

Брестская крепость – это призыв рассказывать правду о войне, о тех, кто стоял насмерть ради будущего. Надпись «Я умираю, но не сдаюсь» на стене казармы словно обращена к нынешним поколениям: помните, за что сражались герои. Они сражались за мир. Их наследие – наша общая ответственность. ///nCa, 8 мая 2025 г.

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