Пресс-тур в Республику Беларусь # 3: Честь героям  – в Минске наградили ветеранов ВОВ

Эльвира Кадырова, Минск, Беларусь, 5 мая 2025 г.

5 мая в преддверии Дня Победы, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске состоялась церемония вручения юбилейных медалей ветеранам ВОВ.

Награды героям Второй мировой войны вручил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

На церемонии также присутствовали журналисты из стран СНГ и ЕАЭС, находящиеся в Минске в рамках пресс-тура по памятным местам Беларуси, впервые организованном Мининформом совместно с Министерством иностранных дел при поддержке Генпрокуратуры Беларуси.

После церемонии у журналистов была возможность пообщаться с ветеранами.

Надо отметить, что встречи с ветеранами – это не просто материал для статьи, это очередной урок мужества, стойкости и человечности.

Встреча с людьми, пережившими ад войны и подарившими нам мир, — это незабываемый диалог с живой историей.

В каждой морщинке этих лиц – мудрость, а в глазах – оптимизм и непоколебимая вера, которая направляла их по жизни, и помогла пройти суровые баталии и военные годы.

На встречах с ветеранами (впрочем и эта не стала исключением) наблюдаешь за тем, как люди, ставшие героями, поставившие точку в одной из самых-кровопролитных войн человечества, говорят не о героизме – здесь нет бахвальства подвигами. В их словах – человеческая простота и неоспоримые факты, которых нет в школьных и вузовских учебниках.

После встречи, размышления и мысли еще долго вели внутренние диалоги. Победа — это не абстрактное понятие, а миллионы людей, готовых отдать жизни в защиту своих семей, близких, родных и Родины. Ветераны Великой Отечественной войны — это наши учителя, и их уроки истинного патриотизма мы обязаны передать дальше. ///nCa, 6 мая 2025.г.

Несколько фото с мероприятия: