Пресс-тур в Республику Беларусь #8: МАЗ: сердце белорусского машиностроения

Эльвира Кадырова, Минск, 8 мая 2025 г.

Ашхабад. Среди оглушительного грохота стройплощадки слышится мощный рев. В облаке пыли приближается самосвал, на борту которого гордо блестит логотип МАЗ — марки, ставшей символом надежности на дорогах Туркменистана…

Минск. Наша делегация в составе журналистов из стран СНГ и ЕАЭС, включая агентство News Central Asia, посетили городок Минского автомобильного завода (МАЗ). Этот промышленный флагман, чья история насчитывает более 80 лет, продолжает покорять технологические высоты в мире тяжелой техники.

Минский автомобильный завод (МАЗ) — одно из крупнейших предприятий Беларуси, история которого началась 9 августа 1944 года, когда было принято решение о создании автосборочного завода в Минске. Вскоре после освобождения города от немецкой оккупации началось восстановление разрушенных производственных мощностей.

Сегодня Минский автомобильный завод — крупнейшее и известнейшее предприятие на территории СНГ производит сотни моделей высококлассной грузовой, пассажирской, коммунальной, прицепной и специальной техники. МАЗ – это больше чем просто производство, это целый городок: здесь каждая улица имеет свое название, а протяженность дорог на территории городка составляет 140 км.

Минский автомобильный завод является управляющей компанией холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», в состав которого входят 11 предприятий со всех регионов Республики Беларусь.

В портфеле завода: седельные тягачи, бортовые автомобили, самосвалы, шасси под установку спецоборудования, прицепы, городские, междугородние, туристические, специальные автобусы и микроавтобусы.

Ежегодно с конвейерных линий МАЗ сходит свыше более 14 000 единиц техники. В настоящее завод работает полностью на белорусских и российских комплектующих, при этом время уровень локализации по отдельным моделям достигает 96%. Завод продолжает внедрять экологичные технологии, роботизировать производство (при этом сохраняя и ручной труд) и укреплять свои позиции на международном рынке.

Более 60% техники Минского автомобильного завода экспортируется в Россию.

МАЗ также готов к новым экспортным поставкам в Туркменистан. «В случае заинтересованности туркменских потребителей мы всегда готовы рассмотреть [данный вопрос] и с учетом специфики Туркменистана, знаем что у вас любят белый цвет, если будет заказ, если будет интерес – мы произведем технику и поставим в Туркменистан», – говорит Михаил Лавренович, один из руководителей Управления внешнеэкономических связей МАЗ.

В апреле 2025 года Минский автомобильный завод ввел в строй новый корпус по производству автобусов второго и третьего поколения.

Для сравнения: в последние годы МАЗ производил около 1500-1800 единиц пассажирской техники. Новое производство позволит нарастить выпуск до 3 000 единиц техники в год.

Такая стратегическая производственная база вдвое превышает предыдущие мощности предприятия и позволяет полностью удовлетворить существующие потребности белорусских городов, а также значительно усилить экспортный потенциал.

Новый корпус площадью более 40 тысяч кв.метров включает цех сварки, окраски и сборки автобусов и сварочно-заготовительно-механический цех. Здесь созданы три автономные линии по производству пассажирской техники, боксы для диагностики, наладки и сдачи автобусов, а также современное складское хозяйство. До 2027 года на новом заводе будет осуществляться параллельный выпуск автобусов 2-го и 3-го поколений, а с 2027 года предприятие полностью перейдет на производство автобусов 3-го поколения.

Журналистам удалось наблюдать полный цикл сборки автобусов: от сварки каркаса, рихтовки и грунтования до установки силового агрегата, облицовки, шпаклевания и подготовки к окраске. Затем следуют автоматизированная покраска, сушка и финальная сборка интерьера — пола, стекол, дверей, поручней и других деталей. После проведения контроля качества собранная пассажирская техника передается в отдел сбыта.

Но главное в этом процессе — человеческий фактор. В лицах заводских рабочих читаются преданность своему делу и гордость за вклад в производство, которое становится частью их жизни.

Помимо того, что МАЗ – это производственный гигант, здесь большое внимание уделяется развитию автомобильного спорта. Неотъемлемой частыо Минского автомобильного завода является спортивная команда «МАЗ-СПОРТавто», которая была основана в 2010 году с целью продвижения техники Минского автомобильного завода как инновационного и качественного продукта, увеличения лояльности и повышения узнаваемости марки МАЗ на мировом уровне..

Экипажи команды неоднократно становились победителями и призерами на таких престижных ралли-рейдах как «Дакар», «Шёлковый путь», «Золото Кагана», «TurkmenDesertRace», «MoroccoDeserChallenge» и др.

История МАЗ — это пример устойчивого развития, адаптации к вызовам времени и стремления к инновациям, что позволяет предприятию оставаться лидером в отрасли. ///nCa, 9 мая 2025 г.

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